Després de l’èxit a Madrid, el 23 setembre arribarà al Teatre Condal de Barcelona el musical Golfus de Roma amb un repartiment format per 38 actrius, actors i músics en directe, entre els quals, l’actor manresà Andreu Mauri (el Jan, del Jan i Júlia). Es tracta d’una obra composta per Stephen Sondheim que s‘ha traduït a una quinzena de llengües i que ho fa, per primer cop, en català. La presentació de l’elenc es feia ahir, el dia que el compositor faria 92 anys. El director, Daniel Anglès, d’arrels calafines, anunciava que el musical tindrà Jordi Bosch de protagonista, que arrodonirà un musical «ple d’optimisme i bon rotllo».

De fet, Golfus de Roma porta segell de la Catalunya Central. L’adaptació al català la signen Anglès i Marc Gómez, i els arranjaments musicals són del berguedà Sergi Cuenca. Les coreografies d’Oscar Reyes, i la direcció musical del manresà Xavier Mestres. Bosch explicava ahir que considera com un «regal» el seu paper a l’obra: «la companyia és esplèndida». L’actor es posarà en la pell d’un esclau d’una família adinerada que vol aconseguir la llibertat i per fer-ho haurà d’ajudar el seu amo a aconseguir l’amor d’una noia. A la presentació també hi va assistir el director d’art i continguts del Grup Focus, César Martínez, que es va mostrar entusiasmat amb la proposta: «ens fa molta il·lusió presentar aquest espectacle en català». Segons Anglès, «el musical té molt de text i la seva estructura és complexa, però hem intentat mantenir tots els elements originals com les rimes i els jocs de paraules. És més fàcil adaptar el català que el castellà», apuntava. Les entrades ja es poden adquirir a través del portal web del musical. A Madrid, el muntatge es va poder veure al Teatro de La Latina l’últim trimestre del 2021, protagonitzat per Carlos Latre.