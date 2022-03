Més de 30.000 persones s’han passejat durant 24 dies per les 47 exposicions del FineArt Igualada. Després de dos anys marcats per les restriccions a causa de la pandèmia, en aquesta desena edició s’ha superat en un 5% el total de visitants del 2019. Segons informa el festival de fotografia, un 54% dels visitants han estat de fora de la comarca de l’Anoia. El director del certamen, Ramon Muntané, apuntava que «la resposta de la gent, en una edició tan especial com aquesta, ha estat emocionant. És una cita anual que ja es marca al calendari». Els espais més visitants han estat el Museu de la Pell, que acollia una desena d’exposicions i l’Adoberia, amb l’exposició de la Wayra Ficapal Roberta: Diari de transbordament. D’entre les exposicions més visitades destaquen la dels premis Nacionals de Fotografia, RamónMasats, i Chema Madoz; o la del reconegut igualadí Santi Carbonell.