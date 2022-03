Manu Guix publica aquest divendres Moments (Música Global), després de cinc anys de silenci discogràfic. El sisè àlbum d'estudi del cantant, pianista i compositor és un recull de vuit cançons compostes els darrers dos anys, des del confinament fins avui. Estilísticament, el disc mostra un canvi de rumb en la trajectòria del músic, cap a un terreny més electrònic. Guix i el seu soci i coproductor musical Roger Rodés han enregistrat al seu estudi Medusa de Barcelona, tocant i programant tots els instruments i veus que el componen. El primer concert presentació del nou àlbum tindrà lloc el 7 d’abril a la Sala Barts, en el marc del Guitar Bcn.

Si amb el treball anterior, Després de tot, (Música Global 2017) hi havia una aposta molt clara de Manu Guix per la música feta amb instruments reals, en aquest treball ha apostat justament pel contrari. Bases i beats electrònics, pads, sintetitzadors i d'altres textures electròniques vesteixen aquestes 8 cançons de pop d'autor que parlen de les coses quotidianes.

La vida, l'amor, la necessitat de companyia, la filla petita del músic, el confinament, o de com hem d'aprendre a viure en el món d'avui.

Amb l’arribada del nou treball discogràfic, Manu Guix també iniciarà una gira per tot Catalunya per presentar-ne en directe les cançons, així com recuperar alguns dels seus grans clàssics. Ho farà amb tota la seva banda (els autoanomenats 'Veterans') de sis músics.