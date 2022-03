La celebració del Dia Mundial del Teatre a Manresa torna avui al carrer del Balç després de la suspensió del 2020 per culpa de la pandèmia i la celebració l’any passat a l’aire lliure, a les Torres de Fals. El muntatge Espurnes Teatrals es podrà gaudir a partir de les 19.30 h al carrer d’origen medieval de la capital bagenca, amb la participació de cinc grups, en una vetllada organitzada per la Coordinadora de la Catalunya Central de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

«Aquest any ja podem tornar al Balç», va explicar Francesc Parcerisas, un dels responsables de l’activitat, concebuda com un itinerari, «amb l’afegit que les millores encara han fet que l’espai sigui més atractiu». Els intèrprets de les cinc formacions escèniques que participen enguany en la commemoració del Dia Mundial del Teatre s’ubicaran en cinc indrets diferents del Balç, i representaran peces breus i fragments d’obres de 10 minuts, aproximadament.

«L’entrada és lliure», va apuntar Parcerisas, però «a tothom se li donarà un sobre per si vol fer una aportació voluntària. La recaptació de totes les activitats que durant dues setmanes organitzarà la federació arreu del país es destinaran al projecte Teatre per la Pau, somriures per a Ucraïna de Pallassos sense Fronteres.

Els grups són l’Associació Cultural i Recreativa de Fals, que representarà Sense estimar no es pot viure, oi?, el grup Deixalles 81 de Sant Feliu de Codines (Las cloquetas), el Grup de Teatre Els Carlins de Manresa (lectura dramatitzada d’El bitllet, si us plau), el Grup de Teatre Jove de Vacarisses (fragment de Terra baixa) i el grup del Casal Parroquial de Monistrol de Calders (La institutriu).