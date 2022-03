Els Oscars tornen al Dolby Theatre de Los Angeles amb una 94a edició que intentarà recuperar una part del glamur perdut en la pandèmia. Al voltant de 2.500 persones passaran per la catifa vermella, això sí, amb certificat de vacunació i una PCR negativa. La cita, a les 2 h de la matinada de dilluns (hora catalana) a Movistar +.

Quin serà l’Oscar al millor film?

La pregunta de la nit. I no és fàcil. El film més nominat, el guanyador dels Globus d’Or i els Bafta és El poder del perro, de Jane Campion, una realitzadora que sembla reclamar un gran reconeixement públic com aquest. Ningú li traurà l’Oscar a la millor directora, però el de millor pel·lícula sembla clarament que serà per a una altra proposta. Els Oscars no els guanya mai el millor film, sinó el més estimat o emotiu i aquest a Hollywood és Coda. Una cinta semblant a una tv movie de tarda d’Antena 3, però que arriba al cor d’una manera que no ho fa la fosca i enigmàtica El poder del perro. Ja ha guanyat l’Screen Actors Guild al millor repartiment –que lliuren els intèrprets, la gran majoria dels votants dels Oscars– i té una irresistible manera de reivindicar la comunicació enmig d’una familia de sordmuts. Un altre apunt: recordem què va passar el 2005 amb un altre film sensible sobre cowboys gais com El poder del perro? Va ser una enorme decepció per als cinèfils veure perdre Brokeback Mountain davant de Crash. I tot indica que som pel camí d’un xoc similar.

Qui guanyarà més guardons?

Dune ho té tot per arrasar en les categories tècniques. Parteix com a clar favorit als efectes especials, al disseny de producció, al millor so i a la millor banda sonora, pel gran Hans Zimmer, que guanyaria el seu segon guardó després d’El rey león. Dune és indubtablement un dels films de l’ any, una posada en escena magnètica i poderosa que consagra definitivament el canadenc Denis Villeneuve.

Es dona un premi via Twitter?

Doncs sí. Sona estrany, oi? Però l’Acadèmia busca popularitat sota les pedres. Si entreu a Twitter i poseu en un missatge el vostre film preferit i el hashtag #OscarsFanFavorite podeu participar-hi. El premi es lliurarà en directe durant la cerimònia i els rumors apunten a una lluita aferrissada entre Spider-man: No way home, la Cenicienta de Camila Cabello i El fotógrafo de Minimata de Johnny Depp.

Guanyarà algun espanyol?

No ho sembla. Tot i que ja és excepcional que quatre espanyols hagin aconseguit entrar en les exigents nominacions pels Oscars. Un triomf. I que dos d’ells, Penélope Cruz i Javier Bardem, siguin parella a la vida real, explica l’enorme i insòlit talent que comparteixen. Potser el curtmetratge, l’excel·lent El limpiaparabrisas, d’Alberto Mielgo, per trobar-se en una categoria més imprevisible, pugui tenir alguna possibilitat, però sembla realment difícil. Es pot veure a Movistar Plus.

Cares conegudes lliurant Oscars?

Moltes i triades amb cura per no trepitjar l’ull de poll de la diversitat. Donaran la cara celebritats com Elliot Page, Lady Gaga, Chris Rock, Rosie Perez, Simu Liu, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Zöe Kravitz, John Leguizamo, DJ Khaleda i Anthony Hopkins, que el 2021 no va anar a recollir l’Oscar al millor actor.

I els millors intèrprets?

Will Smith (El método Williams) i Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) com a actor i actriu principals. Troy Kotsur (Coda) i Ariana DeBose (West Side Story) com a intèrprets de repartiment. Enguany semblen categories molt tancades.

I el millor film estranger?

La categoria és una de les més competides de la història, d’una qualitat aclaparadora, però la japonesa Drive my car, de Ryusuke Hamaguchi, va molt destacada en les expectatives de premi.

Quines cançons escoltarem?

S’esperen interpretacions en directe de Beyoncé i Billie Eilish, respectivament nominades per les seves cançons a El método Williams i Sin tiempo para morir. Tot apunta que aquesta darrera serà la guanyadora, i serà el tercer cop consecutiu que un film de la nissaga Bond venç en aquesta categoria, després d’Adele i Sam Smith.