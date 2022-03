Gerry Núñez (Gerard Núñez) és una d’aquelles veus que es cola sense permís a casa teva i entra al televisor per donar veu a multitud de personatges. El manresà ja fa quatre anys que es dedica al món del doblatge i ha participat en grans produccions de Disney com Ron da Error i sèries animades molt conegudes a Catalunya com Un drama total d’illa (Super3).

Com va començar?

El 2018, vaig accedir a fer una prova per a una escola de doblatge. Em van citar a una convocatòria, els vaig agradar i des de llavors he anat treballant en el sector.

Com s’entra en el món del doblatge?

En el meu cas va ser per casualitat, però sí que és veritat que per entrar en aquest sector has de tenir algun amic que s’hi dediqui o un familiar, perquè, si no, és complicat entrar-hi.

Quin va ser el seu primer paper en el doblatge?

El meu primer gran paper va ser en la sèrie d’animació Un drama total d’illa i allà hi feia un personatge que es diu Mike i que tenia un trastorn de personalitat múltiple.

I el seu preferit fins ara?

Un dels que més he gaudit fent-lo va ser el primer que em van donar. Va ser el Mike d’Un drama total d’illa perquè tenia un trastorn de personalitat múltiple i havia de fer 7 veus diferents. Per tant jo ho compto com si hagués interpretat 7 personatges diferents (riu).

Quins personatges li agradaria interpretar?

M’encantaria doblar La Torxa Humana dels 4 Fantàstics, Miles Morales de Spiderman i Luffy d’One Piece.

Hi ha hagut algun punt d’inflexió en la seva carrera?

És una feina on avances progressivament. Vaig començar el 2018 i a poc a poc he aconseguit tenir més oportunitats. El doblatge és una professió en què pots dir que en quatre anys segueixes sent un novell. Per exemple, un electricista quan fa uns quants anys que treballa ja ha guanyat una certa experiència, en canvi en el doblatge és com si acabessis de començar.

Li agrada la seva veu?

Sí però no (riu). A mi m’han fet avorrir la meva veu perquè de petit em deien que tenia veu de «broma», i a mesura que he anat creixent m’han dit que era de dibuix animat. I al final els hi he donat la raó perquè ara he fet molts personatges animats. He sentit molt la meva veu i m’agrada, però no la magnifico.

Hi ha diferència entre doblar en català o castellà?

Jo parlo català amb la família i els amics. Sí que és veritat que quan consumeixo pel·lícules i sèries prefereixo que siguin en castellà. A l’hora de doblar en català tinc la facilitat de parlar-lo en el dia a dia, però em sento còmode amb les dues i no hi trobo diferència.

I entre interpretar un actor real o un personatge animat?

La diferència és que fent dibuixos és més fàcil perquè la boca va amunt i avall i no té més complicació. Amb les persones és més complicat per la sincronia, la respiració, l’expressió de la cara. És un contingut on has d’estar més atent per mimetitzar-te amb el personatge.

Com es paga en el doblatge?

Els guions t’arriben fraccionats per takes, cada cinc línies més o menys equival a un take. I tu cobres en funció dels takes que hagis fet en la producció. Hi ha uns preus establerts. També varia el preu per una pel·lícula que es veurà al cinema que per a un contingut de televisió.

D’on li ve aquesta afició?

De petit sempre que mirava pel·lícules i m’agradava alguna escena, després la reproduïa a casa. Recordo que ho feia amb Monstruos S.A.

Se li resisteix algun aspecte del doblatge?

Semblarà estúpid, però el riure costa força en general. Mimetitzar el teu riure amb el del personatge no és fàcil perquè has de sincronitzar la teva respiració amb la de la persona que interpretes i quadrar la teva boca amb la seva, tots els actors ens queixem bastant dels riures.

A TikTok ja té més de 220.000 seguidors.

Vaig penjar un vídeo fent imitacions i va ser molt viral. Veia que tothom em demanava coses sobre les imitacions i el doblatge i vaig començar a fer vídeos per així respondre les preguntes dels seguidors. I des de llavors m’he adonat que hi ha una quantitat enorme de gent que li interessa el doblatge.

I TikTok li ha obert portes en el doblatge?

Doncs sí! Arran d’un vídeo que va passar el milió de visites van contactar amb mi i vaig anar a un estudi a fer una prova. En concret, va ser per fer del personatge de Kang a la sèrie de Loki de Marvel, tot i que al final no em van donar a mi el paper. Llavors, arran d’aquella prova em va portar a doblar la pel·lícula de Disney de Ron da Error.

Quins són els seus pròxims projectes?

Per contracte de confidencialitat no et puc dir la producció, però serà aquest any en grans estrenes de Disney i de la plataforma en streaming Amazon Prime Video.