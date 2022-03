Arturo Gaya és, des de fa prop de trenta anys, qui encarna el personatge de Quico el Célio al grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, un grup que proposa música divertida i rialles. Però aquest tortosí té una altra faceta com a cantautor solitari i sense les ulleres de cec que sempre l'acompanyen quan actua amb la banda. Aquest dijous, se'l podrà escoltar a la sala petita del Kursaal.

‘Bonaire 12’ és el nom del primer disc de Gaya com a solista. Un disc en què, després de 44 anys trepitjant escenaris, el músic i cantant de les terres de l'Ebre es revela com a cantautor. I ho fa, ja sigui interpretant els seus propis textos o posant la seva música al servei de diversos poetes. Per emprendre la seva nova etapa ha comptat amb la col·laboració del guitarrista Sergi Trenzano, el contrabaixista Eudard Altaba i les veus d’Anna Arques i Maria Elena Maureso. La posada de llarga va ser el mes de gener passat en el marc del Festival de la Cançó d’Autor – BarnaSants.

El concert d'aquest dijous (19 h) s'inclou dins de Cicle del Club de la Cançó. Les entrades es poden comprar a taquilles i per internet a la web www.kursaal.cat. Tenen un preu de 12 euros (10 euros amb descompte de Majors de 65 anys, menors de 30, amb Carnet Galliner i escoles de música).