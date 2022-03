L’Ajuntament de Puigcerdà i Clipper's Live han signat un conveni de col·laboració per a la celebració, aquest pròxim mes d’agost, del Summerfest Cerdanya 2022, un festival musical que portarà a Puigcerdà alguns dels artistes nacionals més importants del moment, com ara Antonio Orozco, Nil Moliner, El Pot Petit, Dani Martin, Lola Índigo, Sergio Dalma, Els Pets i Taburete. Aquests artistes ja han confirmat la seva participació en el certamen, i els promotors obren la porta a noves incorporacions en els pròxims mesos.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, destaca la importància del festival per fer de Puigcerdà "un destí referent pel que fa a turisme cultural", alhora remarca que el festival serà finançat íntegrament per Cerdanyafest S.L, mentre que el rol de l’Ajuntament serà el de facilitar administrativament la seva realització i col·laborar en la logística necessària.

Per la seva part, el president del Grup Clipper's, Juli Guiu, posa de manifest que el festival vol treballar amb la gent del territori, des d'artistes locals, expositors, vigilants, controladors, auxiliars d’aparcaments, hostes, cambrers o fins a operaris de producció. Per aquest motiu, s’ha obert una borsa de treball on els interessats es poden inscriure a través de la seva pàgina web.

El festival tindrà lloc al camí de Sant Marc, una zona propera al centre de Puigcerdà i a la vegada prou allunyada de les zones residencials amb l’objectiu de causar el mínim de molèsties als veïns de la zona. El regidor de Cultura, Àlex Rubio, explica que, amb l'objectiu de disposar d'una zona d'aparcament suficientment àmplia, s'habilitarà un camp adjacent al recinte on se celebraran els concerts.

El regidor també apunta que, a banda dels principals concerts, la programació també inclourà espectacles i activitats per a tots els públics, una zona de mercat, actuacions d’artistes locals o oferta gastronòmica. En aquest sentit, destaca que l’objectiu del consistori és que els restauradors i els comerciants locals «també puguin participar en l’esdeveniment».

«L’objectiu és que aquesta primera edició del festival no quedi com un fet aïllat, sinó que tingui una continuïtat en el temps», assegura Rubio, que reivindica la voluntat d’incrementar l’oferta cultural de la comarca. L’any passat la Cerdanya també va acollir el Cerdanya Music Festival, que va incloure una vintena de concerts amb músics de renom.