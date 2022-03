La Mostra Igualada escalfa motors per inaugurar la seva 33a edició aquest dijous al vespre. El certamen recupera la presencialitat després de dos anys marcats per la pandèmia i oferirà una àmplia programació per a tots els públics. La Llotja és un dels espais que s'ha renovat de dalt a baix per afavorir el contacte entre companyies i programadors. Segons ha explicat el director executiu adjunt de La Mostra, Pol Gil, s'han eliminat els tradicionals estands i s'ha creat un espai diàfan. Les companyies també valoren molt positivament el retorn a la presencialitat. Pep Farrés, de la companyia Farrés Brothers, explica que "els darrers dos anys han estat molt estranys" i desitja "trobar-se amb la gent, parlar i ensenyar els espectacles en viu".

Igualada es prepara per acollir un any més la 33a Mostra, fira d'espectacles infantils i juvenils, que enguany arriba amb una programació per a tots els públics i un ampli ventall de disciplines artístiques amb una mirada "oberta" i "crítica". Del 31 de març al 3 d'abril la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics tindrà una especial atenció a les companyies catalanes i acollirà 10 estrenes absolutes i més d'un centenar de funcions en 14 espais de la ciutat.

Una de les novetats destacades d'aquest any és que es recupera la Llotja professional presencial al Museu de la Pell però amb un aspecte totalment renovat. Sobre els canvis, el director adjunt de la Mostra, Pol Gil, ha explicat que després de dos anys amb restriccions per la pandèmia volien fer un espai "amable, obert i diàfan" que fomentés les relacions entre les companyies i els professionals. Per aquest motiu, ha dit, van decidir eliminar els estands tradicionals i construir un espai "sense barreres". Quant a les inscripcions, en aquests moments ja hi gairebé un miler de professionals acreditats i unes 400 entitats inscrites. "Ja estem superant les xifres del 2019", ha celebrat el director adjunt.

Les companyies també valoren molt positivament que la Llotja torni a ser presencial. Pep Farrés, de la companyia Farrés Brothers, ha explicat que "aquests dos anys han sigut molt estranys per a tothom. S'han intentat fer succedanis d'allò que hauria de ser la fira i, com a mínim, s'ha mantingut, però tots desitgem tornar a trobar-nos, parlar entre nosaltres i ensenyar els espectacles en viu". De la mateixa opinió és Maria Berenguer, de la companyia igualadina KA Teatre, que veu molt important "retrobar-se amb el públic" i explica que tenen moltes ganes "que les mascaretes puguin desaparèixer i es puguin veure les mirades, els somriures i rebre el feedback en directe del públic".

Els voluntaris i la Mostra a les escoles

Una seixantena de voluntaris participen activament en l'organització del certamen. De fet, el voluntariat és una peça clau en l'organització de la Mostra, ja que s'ocupa del control d'espais, l'atenció al públic i la preparació del lliurament de material per als professionals. Un altre dels trets característics de la Mostra és que famílies voluntàries allotgen artistes a casa seva, però enguany s'ha tornat a suspendre a causa de la pandèmia.

El dijous 31 de març i el divendres 1 d'abril els alumnes dels centres educatius d'Igualada seran els primers espectadors de La Mostra. En total, hi assistiran més de 2.200 alumnes de 17 escoles i instituts d'Igualada. Aquest any, com a novetat, també s'ha organitzat un programa específic per al professorat. Un dels principals objectius de la Mostra és acostar-se a les escoles i fomentar el consum de cultura des de ben petits.