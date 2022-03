Després de la gala dels Oscars, marcada per la bufetada de Will Smith a Chris Rock, les ganes per fer una marató de les pel·lícules guanyadores incrementen. A continuació, fem un recull de les principals plataformes on pots trobar les pel·lícules premiades en el certamen d'enguany.

Disney + Encanto

Summer of soul

Los ojos de Tammy Faye

West Side Story

Cruella HBO Max Dune

El método Williams Filmin Drive my car es podrà veure a partir del 8 d'abril

The Long Goodbye Amazon Prime Belfast encara no està disponible, pròximament ho estarà Netflix El poder del perro Les pel·lícules guanyadores restants es poden veure en múltiples plataformes. Per exemple, El limpiaparabrisas es troba a Youtube i a RTVE. D'altra banda, Sin tiempo para morir, és l'únic film que s'ha de comprar a través de Google Play, Youtube i Apple TV. The queen of basketball es troba al catàleg de Vimeo i a Youtube. I per últim, la millor pel·lícula de l'any, Coda, es pot visualitzar a través de Filmin, HBO Max, Amazon i Movistar+.