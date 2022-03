Permeteu-me dividir la meva reacció a la cerimònia dels Oscars en dos punts. 1. Cinema; i 2. Vergonya i criminalitat. Comencem pel primer.

Cinema. Bravo pel brillant curtmetratge espanyol guanyador. Busqueu El limpiaparabrisas al web de RTVE o a MovistarPlus. Val la pena. Sí senyor, el talent increïble del cinema espanyol s’ha reflectit en un nou i merescut Oscar. I bravo per la guanyadora de l’Oscar al millor film, CODA, una cinta que la crítica especialitzada detesta, però que emociona com cap altra entre les nominades i que celebra amb astúcia la comunicació en una entranyable família de sordmuts. El poder del perro no podia guanyar. I ja ho vam anticipar. 3 de setembre del 2021. Festival de Venècia. Diari Regió7: «El film és una producció de Netflix i el difondrà el desembre pensant en la campanya de premis. Un Lleó d’Or i un Oscar en mans d’una dona consecutivament després dels de Nomadland? Sigui com sigui, deixem-ho tot clar: El poder del perro no és un film per a tots els gustos com els que guanyen habitualment els Oscars, és més aviat una perla obscura, potser impecable, però amb components poc o gens populars, amb una fotografia molt fosca i temàtiques difícils com la solitud o l’alcoholisme». El poder del perro era el favorit de tothom, però no podia guanyar.

Vergonya i criminalitat. L’incident viscut ahir amb l’agressió de Will Smith a Chris Rock és la situació més greu i lamentable viscuda en la història dels premis Oscars. Per moltes raons. L’acció legitima una agressió davant d’una broma. Si no t’agrada pots respondre i discutir, quan et toqui, però ¿aixecar-te i fotre una cleca a l’humorista? ¿Quin tipus de món feixista estem permetent? A Will Smith no se li hauria d’haver permès seguir a la cerimònia del Dolby Theatre i molt menys recollir un premi (millor actor) i veure’l celebrar-ho. Hauria de ser expulsat de l’Acadèmia del cinema i assumir les repercussions legals de la seva acció. La influència emocional d’aquest gest a nivell popular serà enorme donada la brutal repercussió mediàtica que ha tingut. ¿Cóm reaccionarà un nen a l’escola després d’ una broma que no li agradi? ¿I el vostre cap a la feina? Per no dir que és exactament el contrari del que fa el personatge de Will Smith a la pel·lícula per la qual ha guanyat: rebre cops sense protestar per garantir un futur millor a les seves filles. Ahir vam veure un nou reflex de toxicitat emocional intolerable en un món camí del desequilibri global. És molt important que el món del cinema ofereixi una justa i contundent resposta davant d’ una agressió vergonyosa, pròpia dels violents carrers de Los Angeles, i que pot legitimar i escampar l’odi i la por com cap altra.