L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb la família, els Amics de Joan Ferrer i el Grup de Pintors Verdaguer 7 organitzen un homenatge al pintor berguedà Joan Ferrer, que va morir el 27 de febrer de 2021. En aquell moment no va ser possible fer-li el merescut comiat a causa de les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19.

L'acte, que tindrà lloc a la plaça de Sant Pere, el diumenge 3 d'abril, a les 12 del migdia, comptarà amb la participació del periodista Maties Salom, el comissari de l'exposició antològica Bernat Puigdollers, d'amics i familiars de l'artista, i també hi haurà l'acompanyament musical de David Quintana i la Coral Polifònica de Puig-reig. La plaça de Sant Pere va ser on va néixer i viure Joan Ferrer i on hi havia la botiga familiar de "Cal Ros", on hi va treballar molts anys.

Artista, pedagog i «agent cultural»

Joan Ferrer, nascut a Berga el 1937, ha estat un dels grans artistes que ens ha donat la ciutat. Des dels seus inicis amb el grup de pintors “Cau d’Art”; més tard, seguint els passos del que va ser el seu mestre, Josep M. de Martín i fins a l’actualitat, la seva obra i la seva vida han estat lligades al Berguedà. Respectuós sempre pel lloc on va viure, va ser una persona generosa amb la ciutat i la comarca. Va destacar especialment per la dimensió pedagògica, avalada per la necessitat de divulgar els seus coneixements i acostar el gran públic a l’art.

Com a artista, Joan Ferrer va ser una persona entregada a la tasca pictòrica, però no simplement pel fet de pintar, sinó des de la convicció que l’art ajuda a transformar la societat. Va fugir sempre dels dogmatismes de l’acadèmia, amb una obra que s’allunya, de manera conscient, de les formes amables i de les lectures fàcils. Amb una actitud sempre inconformista i emmirallada en ideals contemporanis. Durant l’època de maduresa artística va exposar a destacades galeries de Barcelona, arreu de Catalunya, Andorra, França i Holanda.

Com a pedagog, era una persona culta i rigorosa, estudiós dels principals historiadors i crítics de l’art. Va ser un gran divulgador dels postulats de teoria i estètica gràcies a les seves capacitats d’oratòria. Nombrosos alumnes van aprendre del seu art, va ser fundador de diversos tallers de pintura com el Grup de Pintors Verdaguer 7 i professor i director de l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà.

El 2009 va realitzar el projecte multidisciplinari “Olis i fogons”. Durant mesos Joan Ferrer i el cuiner Roger Martínez de “La Mifanera” de Barcelona (restaurant especialitats en arrossos d’autor) van intercanviar idees, metodologies i processos de cuinat de les pròpies creacions. El resultat va ser un menú amb maridatge entre les creacions culinàries i pictòriques d’ambdós artistes.

Un any més tard, el 2010 va ser guardonat amb el premi a la Cultura de la Ciutat de Berga, impulsat per les entitats del Berguedà i concedit per unanimitat. El jurat en va destacar la vàlua com a artista i l’important paper que ha tingut com a agent cultural en la societat berguedana, amb una implicació activa en actes socials i com a col·laborador habitual amb les entitats de la comarca.

El 2017 va realitzar una instal·lació amb performance al Kovent de Cal Rosal. Durant trenta dies va fer la creació de la peça de grans dimensions “Un minut o dos de silenci”, on la sala d’exposició era el propi estudi del pintor i el procés de treball estava obert al públic. En paral·lel al desenvolupament de l’obra, s’acompanyava la performance amb actuacions musicals en viu, amb la interrelació amb els artistes residents i amb el públic que s’hi anava acostant.

El 2019 es va fer a Berga, al Convent de Sant Francesc, l’exposició antològica de Joan Ferrer. El tacte de la llum. Aquell va suposar el millor homenatge. Per primera vegada es va recollir el conjunt de la trajectòria artística, mostrant una visió completa de l’obra, des dels inicis fins a l’actualitat, i va oferir una lectura en profunditat de la dimensió plàstica de l’artista berguedà.

El Premi d’Honor de la Cultura del Berguedà li va ser concedit el desembre del 2020 pel Consell Comarcal del Berguedà. El guardó posava en valor l'extensió, la transcendència i la qualitat de l'obra del pintor, destacant també la figura de pedagog, teòric de l'art i activista cultural català. També destacava la projecció internacional del Berguedà a través de la divulgació de l’obra de Joan Ferrer. Tot i la situació de pandèmia, la gal·la d'entrega dels guardons es va celebrar al claustre del convent de Sant Francesc de Berga.

La darrera exposició de Joan Ferrer va tenir lloc el darrer trimestre de 2020, entre el 16 d’octubre i el 22 de novembre. “Espais de silenci” a l’emblemàtic espai del Temple romà de Vic, va agrupar les darreres obres del pintor, totes de grans dimensions. S’hi va recollir la trilogia “Confinavirus I, II i III”. Miquel Bardagí, comissari de l’exposició i director del centre, juntament amb Antoni Granero d’ACVIC va convidar a l’artista a omplir l’antic espai d’expressivitat i color.