Els Catarres, el duet britànic Sleaford Mods, Ginestà, Joan Dausà i Marcel i Júlia són cinc dels quinze nous noms que s'han incorporat al cartell del Cruïlla Barcelona, després dels ja anunciats Rigoberta Bandini, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Jack White o Duran Duran, entre d'altres. També s'han presentat les actuacions de 31Fam, Depedro, Ocata, Pupil·les, Miss Bolivia, Arumbo, Leïti Sène, Ill Pekeño & Ergo Prod, Free Sis Mafia i Judeline. L'organització es reserva encara l'anunci d'algunes actuacions i la programació de Cruïlla Comedy, així com altres novetats per al festival d'aquest any. La propera edició del certamen tindrà lloc del 6 al 9 de juliol al Parc del Fòrum de la capital catalana.