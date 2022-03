Després que Will Smith protagonitzés el moment que quedarà marcat en la història dels Oscars, ha sortit a la llum una altra reacció similar de l’actor. Va ser el 2012, en un acte a Rússia per promocionar la pel·lícula ‘Men in Black 3’, quan un periodista ucraïnès va fer un petó a Will Smith i ell va reaccionar de la mateixa manera, clavant-li una bufetada.

Va intentar fer-li un petó a la boca Will Smith estava atenent els mitjans a la catifa vermella de la presentació de la pel·lícula a Moscou quan el periodista Vitali Sediuk, que llavors treballava per a la cadena ucraïnesa 1+1, se li va llançar a sobre per abraçar-lo i fer-li un petó a la cara. Smith va reaccionar, primer, donant-li una empenta i, en marxar, li va clavar una bufetada a la cara amb el dors de la mà i li va dir: «Quin és el teu maleït problema?» Segons més tard, i al ser preguntat pel que havia passat, Smith es va excusar afirmant que el periodista ucraïnès havia intentat fer-li un petó a la boca. L'actor va intentar treure importància al tema parlant amb un to bromista. No obstant, al rostre dels seus acompanyants es va poder veure la sorpresa davant el que havia passat. Altres celebritats afectades Tampoc és la primera vegada que Vitali Sediuk protagonitza un moment incòmode amb celebritats. El periodista ucraïnès ja ho ha fet diverses vegades amb famosos de la talla de Gigi Hadid, Brad Pitt, Kim Kardashian i, el 2019, quan es va llançar sobre Justin Timberlake en la setmana de la moda a París.