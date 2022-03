El músic tortosí Arturo Gaya, conegut des de fa trenta anys com el Quico el Célio, del grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, presentarà el seu primer disc en solitari, Bonaire 12, avui (19 h) a la Sala Petita del Kursaal en el cicle El Club de la Cançó. Gaya cantarà acompanyat per la guitarra de Sergi Trenzano, el contrabaix d’Eduard Altaba i els cors d’Anna Arques i Maria Elena Maureso. A Bonaire 12, que va estrenar el passat mes de gener en el BarnaSants, el músic i cantant tortosí es revela com a cantautor interpretant els seus propis textos o posant la seva música al servei de diversos poetes com Enric Casasses, Gerard Vergés o Zoraida Burgos. Es tracta d’un concert on la veu i la paraula se situen en un primer pla. Una reinvenció, que compaginarà amb el grup de folk, per a un músic a punt de complir 45 anys d’escenaris, 2500 concerts, 22 treballs discogràfics i el Premi Nacional de Cultura.