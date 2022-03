La companyia de teatre i circ de carrer la Industrial Teatrera ha portat a la Mostra d'Igualada el seu darrer espectacle, 'Herència'. Es tracta d'una proposta en clau de 'clown' que té l'objectiu de fer reflexionar al públic sobre el llegat que heretaran les properes generacions. La Industrial Teatrera està formada per Jaume Navarro i Mamen Olías, una parella catalano-madrilenya que va crear la companyia per comunicar-se amb el públic a través del somriure i les emocions. "La Mamen i jo vam tenir un fill, que és el Leo, i a partir d'aquí ens vam començar a plantejar quina herència li estàvem deixant. Per això li preguntem a l'espectador: Quina herència vols deixar?, explica Navarro en declaracions a l'ACN.

'Herència' és un dels 47 espectacles que fins diumenge es podran veure a la Mostra d'Igualada. És una proposta de carrer en clau de 'clown' que vol fer reflexionar a l'espectador sobre el món que deixem a les properes generacions. Un dels dos integrants de la companyia, Jaume Navarro, ha explicat que 'Herència' són "dos clowns llançats a un abocador il·legal" i, a mesura que avança l'espectacle, l'aparició d'un tercer personatge "fa que canviï la seva consciència sobre el món on vivim i, finalment, se'n fan responsables i volen transformar-lo". "Vivim enmig de la merda, però no la veiem", lamenta Navarro, que afegeix: "un dia la veus i penses: o ens arremanguem tots i fem una cadena humana o no ho arreglarem".

La Industrial Teatrera és una companyia de teatre i circ de carrer especialitzada en clown. És un mestissatge català-madrileny que sorgeix l'any 2002 a partir de la trobada entre Jaume Navarro i Mamen Olías, dos artistes multidisciplinaris amb una trajectòria professional a diferents companyies i projectes de teatre i circ. Van crear la companyia per comunicar-se amb el públic a través del somriure, la rialla i les emocions.

Navarro es mostra molt satisfet de poder portar el seu darrer muntatge a la Mostra. Assegura que al llarg de la seva trajectòria com ha artista hi ha estat present en moltes ocasions: "Sempre és un plaer actuar-hi. És un aparador on poder compartir amb programadors i, a més, veure què fan els companys també et permet créixer artísticament".