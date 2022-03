La companyia valenciana Leamok ha estrenat aquest dijous a la Mostra d'Igualada el seu nou espectacle 'Hanlet', una adaptació totalment lliure del clàssic de Shakespeare. El muntatge, adreçat a un públic adolescent, incorpora elements com el hip-hop o l'anime i combina la cultura d'internet, la urbana i la japonesa. L'espectacle explica la història de l'Àngel, un jove que no ha tingut gaire sort a la vida, però que això no li impedeix arribar a on vol. En una entrevista amb l'ACN, el director i també actor de l'espectacle, Roberto Hoyo, ha relatat que es tracta d'una història amb "molt de cor, moltes ferides i esquinçadora".'Hanlet' és una de les deu estrenes que fins diumenge es podran veure a la 33a edició de la Mostra d'Igualada.

'Hanlet' forma part d'una trilogia de reinterpretació de clàssics iniciada l'any 2019 amb l'espectacle 'Lázaro' i culminarà amb un tercer espectacle que encara es troba en fase de preproducció, però que Hoyo ha avançat que serà una adaptació d'un 'Don Juan Tenorio'. L'objectiu del projecte és, segons el seu impulsor, "apropar el teatre i, sobretot els clàssics, al públic jove". Hoyo explica que amb 'Hanlet' ha continuat la tendència de "no basar-se gaire en el clàssic, sinó fer una versió personal i irreverent". "Com deia Ron Lalá, ens apropem als clàssics amb respecte però sense fer reverencies", ha apuntat. En aquest sentit, ha dit que agafa les coses que li interessen del personatge de Hamlet "que bàsicament és la seva necessitat per arreglar les coses que van malament i fer-ho sol, a la seva manera". El llenguatge que s'utilitza a l'obra és també un dels factors que fa apropar-lo al públic jove. "Jo em considero jove i he crescut amb el llenguatge i els ritmes d'Internet i això ho he intentat representar a l'obra", ha detallat Hoyo, que afegeix: "les parts que no interessen ens les saltem. Hi ha moments 'random', d'altres que no tenen gaire a veure amb la història, però això forma part de l'esperit de la nostra generació". A més, l'obra combina moments d'humor "una mica negre" amb d'altres molt tristos que mostren "gent que està sola i que socialment es troba apartada". La companyia Leamok es va fundar l'any 2019 per Roberto Hoyo i Sofía Zaragoza amb l'espectacle 'Lázaro', que es va programar a la Mostra Igualada 2021. L'espectacle ja compta amb més de 100 funcions i nombrosos reconeixements.