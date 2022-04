La celebració de l’Any Joan Carles i Amat aquest 2022, coincidint amb el 450è aniversari del seu naixement, vol «rellançar» qui va ser una figura polifacètica del Renaixement i encara «molt desconeguda». El Departament de Cultura i l’Associació que duu el seu nom van donar a conèixer ahir la programació que inclou una trentena d’actes. El primer serà un taller-concert de guitarra al seu poble natal, Monistrol de Montserrat, demà dissabte. Joan Carles i Amat (1572-1642) va destacar en camps com la medicina, la música i l’escriptura. Va publicar Guitarra Española de cinco órdenes el 1596, el primer tractat d’Europa i un objecte de culte per a musicòlegs de tot el món.

La commemoració és la «culminació» d’un seguit d’iniciatives que es remunten al 1918, quan l’Ajuntament de Monistrol va dedicar-li una plaça. Segons va explicar el comissari, Joan Puigdellívol, encara queda molta feina a fer per donar a conèixer una figura «universal i polièdrica» com a músic, metge i humanista.

El comissari va posar en valor el suport institucional i la participació d’entitats i artistes que van voler ser part de la celebració sota les sigles JCA450. La idea de projectar la seva figura va començar a gestar-se el 2017, amb el suport de l’Ajuntament. L’associació Joan Carles Amat es va crear el 2019.

La Generalitat va confirmar la celebració de l’Any Amat, al gener, valorant el caràcter «universal» i «humanista» del personatge i especialment la feina feta per l’associació, segons va indicar el director dels Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, Francesc Serra.

El primer tractat de guitarra

«Recuperar un personatge com aquest, que ha estat tants anys soterrat, genera una explosió volcànica que no te l’acabes» i que fa difícil sintetitzar cadascuna de les seves cares, va admetre el comissari. En la seva vessant musical, el seu nom s’ha fet universal gràcies a la publicació Guitarra Española de cinco órdenes quan tenia 24 anys i actualment encara utilitzat. A banda de ser el primer tractat de guitarra a Europa, ha suscitat darrerament un gran interès en el món acadèmic -especialment en l’anglosaxó- de la musicologia. Per tot això, hi ha el gran objectiu de muntar el Festival Internacional de Guitarra en honor al músic, amb Monistrol com a epicentre i expansió al territori. En aquest sentit, l’efemèride representa «la gran oportunitat i la porta oberta a l’esdeveniment».

Hopkinson Smith, acte central

L’acte central de l’Any Joan Carles i Amat es farà a l’Església de Sant Pere de Monistrol el 24 de setembre amb el concert-homenatge que protagonitzarà una llegenda de la música antiga: Hopkinson Smith. La programació inclou una trentena d’activitats a diferents punts de Catalunya i la localitat natal com a epicentre. L’obertura serà demà a Monistrol amb un taller-concert de guitarra amb alumnes de conservatoris i escoles de música i l’actuació d’Enrike Solinís, instrumentista que diumenge actuarà amb Jordi Savall a la Seu de Manresa.

Amat era metge de formació i i també va escriure. En el primer àmbit va publicar el Fructus Medicinae ex variïs galeni locis decerpti, un tractat editat a Lió (1623 i 1627), Ginebra (1656) i València (1685 i 1693) que es va convertir en un gran vademècum a l’Europa de l’època. I pel que fa a la literatura, va publicar el 1636 Quatre-cents aforismes catalans, una recopilació de sentències que va ser llibre de lectura a les escoles de tot Catalunya al llarg de dos segles i que els especialistes consideren una obra cabdal de paremiologia a casa nostra.