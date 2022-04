Els amants del cinema més inquiet i radical podran gaudir aquest cap de setmana a Manresa del Festival Perifèrics-Mostra de Cinema Arriscat i Rarament Vist, que se celebrarà des d’avui i fins diumenge a l’auditori de la Plana de l’Om.

Un dels seus plats forts serà la retrospectiva dedicada al Philippe Grandrieux (1954), una de les veus més iconoclastes, potents i inventives que ha donat el cinema europeu en els últims 25 anys. Un creador que s’ha relacionat amb l’anomenat «nou extremisme francès», juntament amb altres realitzadors imprescindibles com Gaspar Noé (fa poc Cineclub va projectar el seu impressionant Lux Aeterna), però que està dotat d’una personalitat difícilment catalogable. Tindrem l’oportunitat excepcional d’acostar-nos a un cineasta major, inèdit comercialment en el nostre país. Es projectaran els seus dos primers llargmetratges: Sombre (1998) i La vie nouvelle (2002).

Aquesta darrera perla maligna es va projectar a Sitges, i fou definida pel qui signa aquestes línies com la seva particularíssima versió del mite d’Orfeo. El periple turmentat d’un jove nord-americà obsessionat amb una prostituta búlgara esdevé certament un veritable descens a les tenebres, però Grandrieux rebutja els canons d’un cinema narratiu i ens capbussa en una experiència d’alt voltatge, on les imatges i els sons més brutals ens trasbalsen i ens obliguen a sentir l’infern terrenal. Un cinema extremadament sensitiu i pertorbador, en què l’espectador no es por aferrar a cap trama dramàtica o fórmula psicològica. Un poema transgressor i arravatat que hagués encantat a... Rimbaud.

Perifèrics també ens portarà dues de les mostres més genuïnes i subjugants de la darrera no-ficció, Zumiriki i Young & Beautiful. Aquest darrer títol és un retrat juvenil, desproveït d’ínfules generacionals i sociològiques, que respira una veritat abassegadora i políticament incorrecta. Un gran treball de la cineasta navarresa Marina Lameira.