«La il·lusió de poder tocar junts és el millor que podem oferir. Quatre instrumentistes que fan música de fusió». El bateria manresà Santi Arisa (1947) va fundar Lakatans a final de la dècada dels setanta acompanyat de Rafael Escoté, baix i Josep Mas Kitflus, teclats. Un trio que va ser l’avantsala de Pegasus, formació creada el 1982 i que es completava amb el guitarrista Max Sunyer. Lakatans ha estat durant més quaranta anys una línia discontínua allunyada volgudament del vessant més comercial de l’ofici i una formació amb la qual Arisa ha treballat en d’altres projectes propis com la Sardanova. Si es van unir pel plaer de tocar «música de veritat» tal com raja, a pèl, «sense trucs, sense res gravat», apunta Arisa, aquesta continua sent l’aposta. Amb l’harmonia i els tempos del funky-fusió i la improvisació del jazz en l’ADN del grup. Des del 2008 i quan els seus compromisos professionals l’alliberen el trio es reconverteix en quartet amb les percussions de Dan Arisa.

Dissabte, dos anys després del seu últim bolo abans de la pàndemia a la sala Sputnik de Solsona, com recordava ahir el veterà bateria manresà, el jazz més lliure de Lakatans tornarà a sonar en format quartet a l’Auditori M. Carme Grauvilardell de Sant Vicenç de Castellet (20 h) en un concert inclòs en el cicle Coolturitza’t. De Lakatans, que va ser «l’inici de tot», apunta Arisa, no hi ha cap treball editat tot i que algunes de les peces es poden trobar en la discografia de Pegasus. El «mèrit» del trio, apunta Arisa, és haver portar el jazz i el funky a les composicions pròpies («res de versions») pràcticament des del primer moment: «el grup sona molt bé, gaudim a l’escenari perquè ens coneixem moltíssim. I què carai! ens agrada tocar!». Dissabte, entre d’altres temes, es podran escoltar cançons com Can Poc i Bo («el nom de la casa de pagès del meu pare, a Moià»), Diumenge, El boig, Paral·lelisme, Fantàstic, M’acabo això i marxem, Caminant pels núvols... Lakatans recuperarà un repertori que, amb Dan Arisa, apunta el seu pare, «sona diferent». Encara amb més improvisació, si això és possible.