La mare prepara amb il·lusió l'habitació del nadó que espera. Dins d'aquest entorn, apareix un ocellet cantaire que farà que tot s'encomani de la seva melodia. Així comença un viatge d'il·lusions, aprenentatge, emocions i descobertes. 'M.A.R.E.' és un espectacle musical i de teatre d'objectes pensat per a la primera infància i les seves famílies. La seva creadora és l'actriu lleidatana Maria Santallusia que, després d'una llarga trajectòria amb Egos Teatre i altres companyies, ha començat amb la Romancera Teatre el seu camí en solitari. "El projecte neix d'una necessitat vital després de ser bimare i d'explicar les sensacions i expectatives que tens mentre esperes un fill", explica a l'ACN Santallusia.

'M.A.R.E' és una de les deu estrenes absolutes que fins diumenge es podran veure a la Mostra Igualada. La seva creadora, Maria Santallusia, no podia amagar els nervis aquest divendres al matí just abans de la funció: "Estem tots atacats". Aquest és el primer projecte en solitari d'aquesta actriu lleidatana, que ja compta amb una llarga trajectòria amb Egos Teatre i amb altres companyies -ha treballat a l'Auditori de Barcelona, al Teatre Nacional de Catalunya i al Teatre Lliure-.

Amb la Romancera Teatre, Santallusia ha volgut posar en pràctica diferents disciplines que l'apassionen: el cant, la música, els titelles i la bellesa plàstica. El projecte, segons detalla ella mateixa en una entrevista amb l'ACN, va néixer "d'una necessitat vital". "Després de la meva bimaternitat, em van venir moltes ganes de connectar amb aquesta primera infància i d'explicar la visió d'una mare que espera un fill o una filla. Dins d'aquestes sensacions, emocions i expectatives es crea un món imaginari on viu les primeres etapes del món de la criança", relata Santallusia.

Aquesta també és la primera vegada que l'actriu es dirigeix a un públic tan petit. Explica que va treballar molts anys al Centre de Titelles de Lleida on havien fet espectacles per a infants, "però mai per a nens tan petits". Tot i això, explica que la seva experiència com a mare i les petites coses que s'ha anat trobant pel camí, com ara "els jocs, les mirades o les cançonetes" li han permès idear aquesta composició.