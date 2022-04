L’espectacle Suspensión, dels madrilenys Nueveuno Circo, va donar ahir el tret de sortida oficial de la 33a Mostra d’Igualada. Es tracta d’un dels 47 muntatges que es podran veure fins diumenge a la ciutat. Suspensión és una proposta a mig camí entre el circ i el teatre social que gira a l’entorn de la masculinitat i com afecta a les relacions, les famílies i al dia a dia.

La Mostra torna al 100% de presencialitat després que el 2021 es fes en format híbrid, presencial i en línia. El certamen té una desena d’estrenes i més d’un centenar de funcions en 14 espais.

Enguany, La Mostra presenta un ampli ventall de disciplines i defuig les classificacions d’espectacles per a grups d’edat concrets, motiu pel qual no proposa itineraris com en anteriors edicions. Alguns dels muntatges es basen en el diàleg multidisciplinari, les noves dramatúrgies i els elements multimèdia. Les temàtiques també són variades i van des de la natura a la família, les emocions, la descoberta o la salut mental. En total hi haurà 103 funcions.