La cantautora catalana Suu publica el seu tercer disc ‘Karaoke’, segons ha informat Halley Records. El tercer disc d’estudi de l’artista Susana Ventura planteja 8 talls que “pretenen ser un espai de seguretat on fer del drama una gran festa”.

La gira de presentació del nou treball arrencarà a finals d’abril i ja compta amb més d’una vintena de dates confirmades entre les que destaquen festivals com Strenes, el Mil·lenni, Viñarock, Canet Rock o Sonorama. En aquest nou disc la cantant barcelonina es presenta “més lliure i segura que mai” i ha comptat amb la col·laboració de productors que l’han ajudat a cosir les “idees” i l’”estètica” dels temes. Entre els col·laboradors hi ha Tato Latorre, Santos & Fluren i Gerard Giner.

Les vuit noves cançons volen “celebrar i desinhibir-se” i són temes independents malgrat que poden “conviure” en un mateix disc. “Busquen celebrar les reconciliacions, els enamoraments, les pèrdues, els enyors, els amors... al cap i a la fi, la vida. Karaoke és l’imaginari, l’espai de seguretat, on tothom pot proclamar que està a la merda amb acords majors, on es pot plorar mentre es balla, on es pot sentir sense sentir-se jutjat”, han destacat des de la discogràfica.