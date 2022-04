L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb la família, els Amics de Joan Ferrer i el Grup de Pintors Verdaguer 7 han organitzat per a demà un homenatge al pintor berguedà Joan Ferrer, que va morir el 27 de febrer del 2021. En aquell moment no va ser possible fer-li el merescut comiat a causa de les restriccions derivades de la pandèmia.

L’acte, que tindrà lloc a la plaça de Sant Pere (on va néixer i viure Ferrer i on hi havia la botiga familiar de Cal Ros, on hi va treballar molts anys), començarà a les 12 del migdia i comptarà amb la participació del periodista Maties Salom, del comissari de l’exposició antològica Bernat Puigdollers, d’amics i familiars de l’artista, i l’acompanyament musical d’exalumnes del Conservatori de música dels Pirineus que interpretaran peces del treball de composició fet a partir de les obres de Joan Ferrer i la Polifònica de Puig-reig. Nascut a Berga el 1937, el 2019 el convent de Sant Francesc va acollir una mostra antològica i el 2020 Ferrer va rebre el Premi d’Honor de la Cultura del Berguedà.