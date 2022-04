El Kursaal ja té a punt els espectacles que es podran veure a la Sala Gran aquesta propera festa major, i que es posaran a la venda a partir del dijous 21 d’abril a les 11 del matí –tant a taquilles com per Internet. Es tracta de tres espectacles carregats d’humor i que es podran veure el cap de setmana del 27 al 29 d’agost. El primer, Bona gent amb Quim Masferrer (dissabte 27 d’agost, a les 18 i 21 h); el segon, el monòleg Per fi sol amb Carles Sans (diumenge 28 d’agost, a les 18 i 21 h) i, finalment, el concert–espectacle Els colors de Duke Ellington (dilluns, 29 d’agost, a les 18 h) amb l’actor còmic Marcel Tomàs i la Big Band del Girona Jazz Project.

Quim Masferrer tornarà a la Sala Gran amb l’espectacle Bona Gent, un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible de repetir perquè els espectadors en són protagonistes. El diumenge 28 d’agost i en doble funció es podrà veure l’estrena en solitari de Carles Sans, Per fi sol, el primer espectacle de Sans després del descans indefinit d’El Tricicle en un muntatge que aplega divertides anècdotes reals al voltant de la companyia i del mateix actor. Les entrades per veure Masferrer i Sans costaran 20 euros (18 amb descompte majors de 65, menors de 30 i carnet Galliner). Finalment, la programació de festa major al Kursaal es tancarà el dilluns 29 d’agost amb un concert-espectacle per homenatjar la figura de Duke Ellington, pioner i geni de la història del jazz. El còmic Marcel Tomàs i la Big Band del Girona Jazz Project s’uneixen per transportar el públic al glamur dels elegants clubs nocturns de Nova York. El preu de les entrades serà de 15€, (12 amb descompte majors de 65, menors de 30 i carnet Galliner).