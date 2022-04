Després de cancel·lar-se dues vegades per la pandèmia una gira per Rússia de Carles Cases, el pianista sallentí havia d'actuar dilluns passat davant 2.000 persones en un gran auditori de Kazan, un concert suspès aquesta vegada per la guerra que, de no sorgir més imprevistos, oferirà a Barcelona davant una vintena de melòmans.

L'expressió "ploure sobre mullat" no li és aliena a aquest músic i compositor, autor d'unes 70 bandes sonores, tres d'elles nominades als Goya, amb una variada discografia que abasta múltiples gèneres, i que des del 2020 ha vist com es cancel·laven les actuacions de la Carles Cases Strings Band a Alemanya, el Japó, Corea i, en tres ocasions, una gira per Rússia, a més d'un enregistrament amb una orquestra a Sant Petersburg.

Malgrat tants contratemps, Cases, nascut a Sallent el 1958, no s'ha deixat portar pel descoratjament i, en una entrevista amb Efe, el músic diu haver-s'ho pres amb filosofia en considerar: "És clar que cal mirar endavant i deixar enrere tota la negativitat". "Va passar un tren i aquest ja no tornarà a passar", sosté amb un punt d'estoïcisme Cases, qui afegeix que, malgrat això, "no he deixat de treballar ni de compondre ni un sol dia".

La reeixida gira que va efectuar Cases el 2020 a la regió del Tartaristan al costat del violinista Alberto Reguera i la txel·lista Sveta Trushka, poc abans del tancament de fronteres per la pandèmia, havia abonat un retorn que es va posposar dues vegades i que finalment es va fixar per a l'última setmana de març, però un mes abans va esclatar la guerra a Ucraïna i, per tercera vegada, va caldre suspendre el viatge.

Aquesta nova gira incloïa cinc concerts, el primer d'ells a Moscou i el segon a la Gran Sala de la Filharmònica de Kazan, en la qual el trio estaria acompanyat per una orquestra de 30 músics locals, una actuació que havia despertat expectació i per la qual s'havien esgotat les 2.000 entrades disponibles.

Encara que amb una llarga trajectòria de compositor de bandes sonores per a directors com Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri o Ventura Pons, i com a arranjador i productor de discos de Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o Georges Moustaki, Cases reconeix que la seva música agrada més a Rússia que a Espanya perquè "aquí la gent ve a escoltar el que ja coneix, i allà s'interessen molt pel que és nou".

En els seus concerts, Cases sempre toca temes seus, i al seu programa inclou composicions que ha escrit per a bandes sonores i que ha readaptat per a música de cambra, amb una formació, la Carles Cases Strings Band, que pot oscil·lar entre tres i 40 músics.

"A Rússia -explica Cases- coneixen molt bé els instruments clàssics, amb els quals han escoltat Txaikovski, Brahms o Debussy".

"Però amb aquests instruments que ells coneixen, nosaltres fem coses diferents i això els va impressionar molt", assenyala el compositor, per la qual cosa, després de la primera gira del 2020, els van demanar que tornessin a actuar l'any següent, un retorn que ha estat inviable.

Cases passarà pàgina perquè diu que treballa en períodes de dos anys, en els quals compon, grava aquestes composicions i a partir d'aquí programa les seves actuacions, uns concerts en els quals ha anat evolucionant des del jazz -va liderar el Carles Cases Quartet i el grup Blaumarí- fins a la música neobarroca o minimalista, la qual cosa es manifesta en el seu últim disc, "Minimal" (2021).

Temes d'aquest disc formaven part del concert de Kazan, al costat de música de les seves bandes sonores, en un programa que finament es presentarà dimecres que ve 6 d'abril al Teatre de Sarrià, una actuació que ha hagut d'organitzar amb presses, sense promoció i per la qual fins a aquest diumenge amb prou feines s'han venut una vintena d'entrades.

"Ha estat un treball de mesos escrivint, després d'assajos... i bé, com a mínim volíem aprofitar els assajos que vam fer i deixar una mica de testimoni", argumenta Carles Cases per explicar per què, malgrat la decepció que va suposar l'anul·lació de la gira, han volgut oferir a Barcelona aquest concert "íntim" i en un format musical reduït a un trio.

Cases no descarta totalment que, si se signa la pau entre Rússia i Ucraïna, pugui tornar a Kazan en el futur, encara que és més probable que actuï abans amb la seva banda a un altre gran auditori a Riga (Letònia) si es tanquen unes converses que estan avançades.

Respecte a les relacions polítiques, socials i culturals entre Rússia i Europa, Carles Cases considera evident que solament es podran normalitzar quan torni la pau i aposta perquè els primers llaços que es restabliran entre tots dos pobles seran, precisament, els culturals.