Gairebé unes 300 persones van omplir ahir el Pavelló de Suècia de Berga per dedicar un sincer homenatge al pintor Joan Ferrer, mort fa poc més d’un any, just un dia abans de fer 84 anys. Els testimonis que van intervenir en l’acte van destacar l’esperit divertit i extravertit de Ferrer. Tot i que va destacar principalment en el camp de la pintura, també va ser pedagog.

A l’acte van prendre la paraula amics, familiars i autoritats polítiques comarcals, que van aportar diferents punts de vista i anècdotes viscudes amb el pintor. L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i la consellera de Cultura, Araceli Esquerra, van destacar el fet de poder entregar-li el Premi d’Honor de Cultura del Berguedà el desembre del 2020, mesos abans que traspassés. «Ell va ser molt feliç aquell dia», va apuntar Esquerra.

Sànchez va recordar que sovint «les administracions cometem l’error de reconèixer les persones que fan tant quan ja no hi són», una pràctica que no s’ha repetit en aquest cas, ja que la figura de Ferrer va ser reconeguda el 2010 i el 2020.

D’altra banda, l’historiador, crític d’art i comissari de l’exposició antològica, Bernat Puigdollers, va ressaltar la capacitat de Joan Ferrer de «poetitzar allò que no té poesia. La poètica no sempre és amable, però sí enriquidora», va afegir Puigdollers.

D’altra banda, l’exregidora Ermínia Altarriba, que va ser alumna seva, va apuntar que «era un gran erudit. Totes les classes eren molt divertides però amb un gran aprenentatge». També hi va tenir una relació estreta la periodista Dolors Clotet. «Era una persona amb molt sentit de l’humor i amb llum pròpia. Per a un periodista, el Joan era una joia», va assegurar Clotet.

Ferrer va ser alumne d’un altre pintor berguedà destacat, Josep Maria de Martín. Això sí, les seves pintures no s’assemblaven gaire. Una altra persona important en la trajectòria del pintor, segons va comentar la seva família, va ser el periodista i escriptor Nèstor Luján, ja que el va integrar en el seu grup d’intel·lectuals. Una particularitat de la vida de Ferrer és que sempre va preferir viure a Berga i no a Barcelona, tot i que això li tanqués algunes portes en l’àmbit professionals.

La neboda de l’artista, Dolors Ferrer, va declarar a Regió7 després de l’acte que «ell era pura emoció, i li devíem retornar-li amb un comiat que s’escapés del tradicional i que pogués tocar les vessants tan diverses que ell representava».

Al llarg de l’acte, enmig de les diferents intervencions, hi va haver la lectura de diversos poemes per part de l’editor Jaume Huch. També hi va haver l’acompanyament musical d’exalumnes del Conservatori de Música dels Pirineus, que van interpretar peces del treball de composició fet a partir de les obres de Joan Ferrer i de la Coral Polifònica de Puig-reig.