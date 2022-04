L’Ajuntament de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà i les llibreries del municipi han treballat en els darrers mesos per fer-ho possible i diumenge, 10 d’abril, serà una realitat.

La Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig torna al carrer després de dos anys d’aturada forçosa per la pandèmia amb una nova ubicació i amb la presència d’autors de referència: Rafel Nadal, Martí Gironell, Coia Valls, Jordi Nogués, Teresa Sagrera, Glòria Sabaté, Maria Lluïsa Amorós i el berguedà Jaume Soler.

Alguns d’ells, com Martí Gironell, Coia Valls, Glòria Sabaté i Teresa Sagrera, repeteixen respecte al 2019, mentre que els altres quatre s’estrenen. Una absència destacada serà la del berguedà Jordi Cussa, que va traspassar el passat estiu.

Enguany, se substituirà la plaça Mestre Badia per la plaça Nova i l’espai polivalent La Sala. L’objectiu, a part de centralitzar tota la programació en una mateixa zona -ja que aquests dos punts estan de costat-, és evitar el muntatge de la carpa on es feia anteriorment. Els escriptors i escriptores reconeguts del gènere que visitaran la població berguedana conversaran, vendran i signaran els seus llibres i atendre els visitants a la zona de les parades. «Aquesta és la filosofia de la festa», va destacar el regidor de Cultura, Jesús Subirats.

A banda, els novel·listes participaran , per grups, en dues taules rodones a La Sala. Una primera, a 2/4 d’11 del matí, sobre com es documenten a l’hora de preparar els seus llibres; i una segona, a 1/4 d’1 del migdia, sobre el paper de la dona protagonista en la novel·la històrica.

Una de les novetats destacades serà una passejada poètica per recuperar l’obra La fàbrica, de Miquel Martí i Pol amb motiu del 50è aniversari de la seva publicació. Concretament, l’activitat consistirà en la lectura de poemes a la fàbrica de la Fundació Vidal. L’equipament cultural i el consistori puig-reigenc, juntament amb altres espais museístics de la conca del Ter, formen part d’aquest projecte que pretén commemorar l’obra d’un dels autors referents de la literatura catalana. «Creiem que pot ser una experiència molt interessant», va assenyalar l’edil.

D’altra banda, com ja és habitual, l’Associació de Templers de Puig-reig ha organitzat visites guiades al castell, que tindran com a punt de partida la mateixa plaça Nova. Es tracta d’una activitat que vol atraure un públic infantil i familiar, com les activitats organitzades per la Biblioteca Guillem de Berguedà, amb una hora del conte a les 11 del matí i amb un taller a les 12. A aquesta mateixa hora es lliuraran els premis del concurs de relats breus. «Hem equilibrat el programa perquè sigui interessant per totes les edats», va apuntar Subirats.

Llibreries i altres grups

Les llibreries del poble seran presents a la festa amb les seves parades, i també hi participaran l’Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat editora de L’Erol i de diverses publicacions sobre la història del territori; i Rafael Dalmau Editor, editorial especialitzada en història, geografia i cultura catalana.

Animació i ambientació

La festa inclourà l’animació durant tota la jornada del grup teatral Infestum, que d’una manera divertida increparà els visitants. A més a més, els dos espais principals disposaran d’una decoració especial sobre aquesta temàtica.