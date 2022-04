L’actriu Àngels Gonyalons i la dramaturga i directora Cristina Clemente van entrar ahir a l’obrador del forn Jorba de Manresa, un establiment familiar de tercera generació especialitzat en pans integrals i ecològics. L’olor els va seduir d’entrada, la vista se’ls en va anar davant de l’extensa varietat de pans i, després de xerrar, ja van poder gaudir a gust. Però l’escenari no els va ser gens estrany perquè Una teràpia integral, la comèdia que portaran al teatre Kursaal els dies 21 i 22 de maig situa la trama en un obrador de pa, tot i que només és una excusa per parlar sobre les creences. Com va dir Clemente, el punt de partida que es van plantejar amb Marc Angelet és «en què creiem els que teòricament no creiem en res».

Gonyalons, que se sent com a casa al Kursaal (va participar en l’acte d’inauguració amb una filmació amb Pep Anton Muñoz i Ramon Escalé, i hi ha actuat amb muntatges com La infanticida, Un marit ideal, La dona del 600...), va mostrar-se molt contenta perquè Una teràpia integral està tenint molt bona acollida en una gira d’una trentena de funcions prèvia a la temporada a Barcelona, que arrencarà a la Villarroel (el 25 de maig) just després del pas per Manresa.

De fet, les dues funcions previstes inicialment al Kursaal (el dissabte 21 de maig, a les 20 h; i el diumenge 22 de maig, a les 18 h) ja fa setmanes que estan exhaurides; i per això el teatre manresà ha programat una tercera funció de la comèdia (el dissabte 21 de maig, a les 17 h) i aprofitar-ho per fer una campanya de promoció a tots els forns de pa de la ciutat. «Que tots els forns hi hagin volgut participar ens anima molt, i és important per sumar esforços per promocionar el teatre», remarcava Joan Morros, responsable d’El Galliner, l’associació encarregada de la programació del Kursaal.

Morros va reconèixer que, «per sort, hi ha molta gent fidel al Kursaal», però que El Galliner va pensar en fer aquesta campanya amb l’objectiu d’arribar «a la gent que no va al teatre, aprofitant que pels forns passa tot tipus de clientela». Així, als 51 establiments adherits a la campanya hi haurà aquesta setmana una llumineta que els clients podran signar. «Estem parlant que hi poden haver més de 4.000 persones que participin en omplir les lluminetes», va destacar el responsable d’El Galliner. El sorteig del número premiat es farà aquest divendres (12.45 h), en directe per Ràdio Manresa.

Així, cada forn premiarà amb un val per una entrada doble de Teràpia integral el client que hagi signat la casella amb el número premiat. «Tot i que encara falta per les funcions, fem ara la campanya perquè els que puguin venir seguin a bons llocs, perquè les entrades per aquesta tercera funció s’han posat just ara a la venda». A més, els forns participants en la campanya també seran obsequiats amb dues entrades.

Advertiment per als futurs afortunats guanyadors de les entrades: Gonyalons va explicar que «el denominador comú de qui ens ve a veure és que s’ho han passat molt bé, que han rigut molt i que se n’han anat pensant, perquè hi ha alguna cosa que ens fa plantejar moltes coses». I remarca que «m’ho passo bomba», tot i confessar que «hi va haver moments de ‘Déu meu no podré arribar a fer una massa i alhora parlar!’». Ella fa el personatge d’una metge que s’apunta a un curs amb un prestigiós professor que creu que a través del pa pot influir en el desenvolupament de les persones.

Clemente (al Kursaal s’hi han vist obres seves com Volem anar al Tibidabo, Nit de ràdio 2.0, La nostra Champions particular, Lapònia) va revelar que la idea de fer servir el recurs del pa va sorgir arran de la participació de l’actor Roger Coma a Lapònia: «és un friqui de fer pa, dels que s’aixeca a les 6 fel matí per tirar-li no sé què. Vam veure que això té molt de rotllo. I ell fa de l’alumne que no sap fer pa». Abel Folk, que va ser pastisser de jove, és el professor. I Clemente i Angelet, els dramaturgs i directors, es van apuntar a un curs per saber de què parla la gent que fa pa: «eren gent molt experta i em vaig angoixar. Va ser curiós!».

Artistes a l’obrador del FORN JORBA

Com que la trama d’Una teràpia integral se situa en un obrador de pa, l’actriu Àngels Gonyalons i la dramaturga i directora Cristina Clemente van ser ahir al tradicional forn Jorba de Manresa i, entre una gran diversitat de pans, es van fer fins i tot una fotografia de record amb treballadores i clientes. En la conversa, Gonyalons va subratllar que, a hores d’ara, hi ha «una gran cultura del pa, del pa sofisticat, té anomenada i una presència especial, no és un element més, sinó que es té molt en compte».