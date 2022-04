El Gran Teatre del Liceu ha presentat la temporada 2022-2023 sota el lema ‘salt al buit’ i amb la intenció d’indagar “sobre la necessitat de moure’s de la zona de confort i prendre riscos”. La temporada de l'equipament que dirigeix el manresà Valentí Oviedo, comptarà amb sis veus convidades: Jaume Plensa, Antonio López, Marina Abramovic, Louise Glück, Flávia Junqueira i Raquel García-Tomás. S’oferiran 40 títols amb 204 funcions, 13 d’òpera i 91 funcions, 3 de dansa, 10 espectacles Liceu Aprèn i 14 concerts. Hi haurà composicions de nova creació, noves produccions, reconeguts directors d’escena i grans veus. També s’aposta per la creació del país i per garantir l’accessibilitat a l’òpera. S’estrenarà mundialment ‘Macbeth’ de Verdi amb la posada en escena de Jaume Plensa i conduïda per Josep Pons.

Raquel García-Tomás estrenarà l’obra absoluta ‘Alexina B.’, llibret d’Irène Gayraud i una proposta escènica de Marta Pazos. També s’estrenaran dues coproduccions, ‘Tosca’ de Puccini de Rafael R. Villalobos i ‘Dido & Aeneas’ de Henry Purcell, de Blanca Li dirigida per Wiliam Christie. A banda del ‘Macbeth’ de Jaume Plensa, ‘7 Deaths of Maria Callas’ de Marina Abramović serà una de les produccions estrella. Antonio López presentarà la seva primera proposta escènica posant en diàleg la seva obra amb el “Winterreise” de Schubert a La Model. Jordi Savall tornarà al Liceu per dirigir ‘L’incoronazione di Poppea’ de Monteverdi Durant la roda de premsa de presentació d’aquest dimarts han explicat que destacats cantants i directors musicals i escènics “s’apoderaran” del Liceu coincidint que celebra els 175 anys. Així, passaran per l’escenari noms com Gustavo Dudamel, Marina Abramović, Javier Camarena, Piotr Beczała, Marc Minkowski, Aleksandra Kurzak, Joseph Calleja, Susanna Mälkki, Matthias Goerne, Sondra Radvanovsky, Lotte de Beer, Lise Davidsen, Ermonela Jaho, Ambrogio Maestri, William Christie, Calixto Bieito, Iréne Theorin, Rinaldo Alessandrini, Nadine Sierra, Magdalena Kožená, Marta Pazos, Rafael R. Villalobos, René Jacobs, Olivier Py, Claus Guth, Nikolai Schukoff, Elena Pankratova, Carlos Álvarez o Julie Fuchs. La temporada vinent comptarà amb grans veus conegudes com les de Sara Blanch, Serena Sáenz, Xavier Sabata, Saioa Hernández, Carles Pachón, Xabier Anduaga, Àngel Òdena, Lidia Vinyes-Curtis, Ruth Iniesta, Marta Mathéu, Pau Armengol, Rocío Martínez, Marta Infante, Leonor Bonilla, Albert Casals, David Cervera, Mireia Pintó, Mercedes Gancedo, Stefano Palatchi, Antonio Lozano, Felipe Bou, Manel Esteve, Moisés Marín o Gemma Coma-Alabert. Es consolidarà l’agermanament amb l’Opéra de Paris i l’intercanvi d’orquestres. Uns projectes que es van ajornar per la pandèmia de la covid-19 i que ara es produiran coincidint amb el 175è aniversari. Per això, Gustavo Dudamel dirigirà l’Orquestra de l’Opéra de Paris amb la ‘Novena simfonia de Mahler’ al Liceu, concert que obrirà la nova temporada. Josep Pons, amb l’Orquestra Simfònica del Liceu, oferirà a París el ‘Castell de Barbablava’ de Bartók amb Iréne Theorin i Sir Bryn Terfel. ‘Don Pasquale’ de Donizetti, amb la batuta de Josep Pons, inaugurarà la temporada d’òpera. Una producció de Damiano Michieletto i les veus de Carlos Chausson i Alessandro Corbelli en els rols de Don Pasquale, Xabier Anduaga i Iván Ayón-Rivas en el paper d’Ernesto i Sara Blanch i Serena Sáenz com a Norina. Segons han explicat, un dels moments més ambiciosos de la temporada serà ‘Il trittico’ de Puccini a càrrec de Susanna Mälkki, en una “exuberant producció” de Lotte de Beer de la Bayerische Staatsoper de Munic i les veus de Lise Davidsen i Ermonela Jaho. Jordi Savall tornarà al Liceu per dirigir ‘L’incoronazione di Poppea’ de Monteverdi. La producció signada per Calixto Bieito, estrenada a l’Opernhaus Zürich l’any 2018, ha estat un dels espectacles més aclamats de les darreres temporades. L’artista resident Àlex Ollé dirigirà escènicament “Il trovatore” de Verdi amb un muntatge que s’inspira en la Primera Guerra Mundial. Ollé també serà l’encarregat de fer el seguiment escènic del projecte microòperes amb joves compositors i alumnes d’escoles de disseny: ‘(Oh!)pera’. Pel que fa als projectes en xarxa s’impulsarà ‘La gata perduda’, una òpera cocreada amb el barri del Raval, on es reforça el lligam entre la institució i els ciutadans del barri. Concebuda musicalment per Arnau Tordera i amb text de Victoria Szpunberg, l’obra forma part d’un projecte reconegut a nivell europeu. D’altra banda, tornarà Wagner amb ‘Parsifal’, en un muntatge de Claus Guth i Josep Pons i Nikolai Schukoff, Elena Pankratova, René Pape, Matthias Goerne i Evgeny Nikitin entre el repartiment. Javier Camarena i Nadine Sierra seran la parella protagonista de ‘Manon’, mentre que René Jacobs dirigirà ‘Orfeo ed Euridice (v.c.)’ de C.W Gluck amb l’Orquestra Barroca de Freiburg en una òpera en versió concert. ‘Alcina de G.F.Händel (v.c)’ serà el repte de Marc Minkowski al capdavant la seva formació, Les Musiciens du Louvre. En el terreny dels recitals, han explicat que un dels més “especials” serà la reunió de llegendes del món wagnerià Iréne Theorin, Lise Davidsen i Waltraud Meier. Han promès que noms com Piotr Beczała i Sondra Radvanovsky, Cecilia Bartoli, Sara Blanch i Xabier Anduaga faran “somiar” amb els concerts i recitals. Pel que fa a la dansa, s’oferiran tres grans espectacles: la nova coproducció del Liceu de ‘Dido & Aeneas’ amb Blanca Li i William Christie, ‘Jungle Book reimagined’ amb Akram Khan Company i ‘Coppél-i.A.’, una proposta dels Ballets de Montecarlo amb direcció de Jean-Christophe Maillot. En l’àmbit simfònic, Josep Pons s’embarcarà en el cicle ‘Univers Mahler’, un nou projecte que es produirà al llarg de 5 temporades, on el mestre desplegarà amb l’Orquestra Simfònica del Liceu l’integral de simfonies i cançons de Mahler. Rinaldo Alessandrini i el seu ‘Concerto Italiano’ mostraran al Foyer els Madrigals de Monteverdi i en música de cambra s’oferiran dos concerts amb les formacions de l’Orquestra del Liceu i els artistes convidats Kolja Blacher i Stefan Dohr. LiceuAprèn proposarà els espectacles ‘La cuina de Rossini’, ‘La barcarola’, ‘El monstre al laberint’, ‘La nit de Sant Joan’, ‘Trencanous-Jazz’, ‘Miralls’, ‘Els músics de Bremen’, ‘El conte de Nadal’ de Charles Dickens, ‘La petita flauta màgica’. Paral·lelament han explicat que el Liceu incrementa la flexibilitat dels abonaments. Així, els abonats podran fer canvis il·limitats tant en els títols com en les dates dels abonaments. La propera temporada preveuen que es contractin 17.500 abonaments. El pressupost global en ingressos és de 51,4 MEUR, una xifra superior a la temporada passada. La temporada tindrà 40 espectacles amb 204 funcions: 13 òperes i 91 funcions i 3 espectacles de dansa equivalents a 17 funcions. En concerts, se'n faran 14 i 21 funcions de recitals. El LiceuAprèn oferirà 10 espectacles amb 75 funcions. La temporada arrencarà el 20 de setembre amb la inauguració a càrrec de Gustavo Dudamel dirigint la 9a Simfonia de Mahler.