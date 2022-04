Les instal·lacions de Regió7 tindran un petit paper a la nova sèrie del manresà David Victòri, 'Tú también lo harías'. La seu del diari servirà de plató per algunes seqüències de la nova producció, que a Espanya es podrà veure a través de la plataforma Disney+. El rodatge a la redacció tindrà lloc del 20 al 21 de maig, si es compleix el calendari establert.

Aquesta setmana, l'equip de Victori ja és a Manresa rodant la sèrie. Un equip de més de 200 persones es va instal·lar ahir a l'Anònima, on es van començar a gravar escenes tant a l'interior com a l'exterior del recinte de l'antiga fàbrica situada al carrer de Llussà. A més, el director manresà també està rodant a l'extraradi de la capital del Bages. Els Comtals de Manresa i l'antiga Menfis de Sant Fruitós, són algunes de les localitzacions on les càmeres de l'equip de Victori han fet o faran parada els pròxims dies.

Per als enregistraments a la capital bagenca, el manresà compta amb 170 extres, escollits a finals de febrer en el càsting de figuració al Centre Cultural del Casino, i els principals actors de la sèrie. Entre els noms coneguts del repartiment es troben Pablo Molinero, Ana Polvorosa, Michelle Jenner, José Manuel Poga, Paco Tous, Elena Irureta, Ana Wagener i on també col·labora Chechu Salgado.

A la seu de Regió7 s'hi gravaran seqüències on una de les protagonistes se la sèrie, que interpreta el paper de periodista, investiga la trama que es desenvolupa a la producció.

El rodatge, que va començar el 14 de març a Barcelona i rodalia, ja fa dies que va iniciar els preparatius a Manresa i està previst que s'allargui fins a finals d'abril.

‘Tú también lo harías’ és una sperie produïda per Legendary Television i Espotlight per a Disney+.

De que va 'Tu también lo harías' i on es podrà veure?

La sèrie es compondrà de 8 episodis de 30 minuts. La trama de ‘Tú también lo harías’ arrenca quan un atracament a mà armada té lloc en la línia d’autobús que connecta l’aeroport amb diverses ciutats a prop de Barcelona. Com a resultat, hi ha tres atracadors morts, una persona en recerca i captura i sis testimonis incapaços d’identificar el fugitiu.

L’agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya –i exparella– Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis no expliquen la veritat. Tots sis asseguren no haver vist la cara a l’assassí, però tot apunta que han fet un pacte de silenci per protegir el fugitiu. El cas aviat es torna viral i l’opinió pública es posiciona a favor del fugitiu utilitzant el ‘hashtag’: #TúTambiénLoHarías.