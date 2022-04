La prestigiosa banda de música Backstreet Boys, formada a Orlando, Estats Units l'any 93. És coneguda per les seves cançons de pop, dance pop i pop-rock. La banda ha passat a primera plana dels principals mitjans de comunicació i de les xarxes socials, perquè ha anunciat la seva tornada als escenaris, amb una actuació a Barcelona el 6 d'octubre. Si ets un veritable fan de la banda, segur que has cantat en més d'una ocasió aquests temes. Posa't a prova, quantes en coneixes?

"I Want It That Way"

Comencem amb reina dels karaokes. "I Want It That Way" és una cançó publicada l'any 1999 i que destaca, pel seu nombre de visualitzacions a YouTube, en te més d'1 bilió tot i que la cançó va ser publicada 10 anys més tard a la plataforma.

"Everybody"

Aquesta composició va ser publicada el 1997 dins del senzill "Backstreet's Back", dins de la plataforma de YouTube té 369 milions de visualitzacions. Com l'anterior, aquest tema s'ha fet un nom en les cançons històriques de pop.

"As Long as You Love Me"

A diferència de l'anterior cançó, aquesta va ser publicada el 1997, dins de l'àlbum "Backstreet Boys" aquesta destaca per ser de gènere dance pop i per tenir 376 milions de visualitzacions a YouTube.

"Shape of My Heart"

"Shape of My Heart" (2000), a diferència de totes les anteriors va ser publicada al segle XXI dins de l'àlbum "Black&Blue", aquesta composició va ser nominada als premis Grammy per la millor interpretació de pop vocal per duet o grup. A la plataforma de YouTube compta amb quasi 250 milions de reproduccions tot i haver-se publicat 11 anys més tard.

"Show Me the Meaning of Being Lonely"

Aquesta cançó va ser publicada el 1999 dins l'àlbum de Milennium. Destaca perquè va ser dedicada a Deniz Pop un prestigiós Dj que va morir als 35 anys a causa d'un càncer d'estómac, a YouTube compta amb més de 235 milions de reproduccions.

Aquestes són cinc dels temes que, els interpretin o no, seran presents en el concert que el grup revelació dels anys noranta durà a terme a Barcelona enguany. I és que són cinc temes amb molt renom que ja perduren en la història de la música contemporània.