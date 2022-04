Raül Garrigasait, Marta Orriols i Josep Maria Esquirol han protagonitzat aquest dimarts les primeres trobades amb editors i escriptors britànics a la London Book Fair. L'autor d''Els estranys' (Edicions de 1984) ha aixecat el teló de la participació catalana a l'Olympia Theatre –espai on se celebra la fira- amb una conversa amb l'editor Christopher MacLehose, en què han abordat la importància dels clàssics. Orriols, que arriba al certamen amb una traducció a l'anglès del seu èxit 'Aprendre a parlar amb les plantes' (Periscopi), li ha pres el relleu en un acte amb l'escriptor Max Porter per parlar de l'amor, la pèrdua i la pulsió per la vida. El filòsof Josep Maria Esquirol i l'escriptora Jay Griffiths clouran el programa el dia.

L'autor, traductor i expert en literatura catalana Raül Garrigasait, publicat recentment en anglès per l'editorial Fum d'Estampa, ha participat en una taula rodona amb el prestigiós editor de Mountain Leopard Press, Christopher MacLehose, per parlar de la importància dels clàssics en l'edició, del paper essencial que juga la traducció a l'hora d'aglutinar cultures, així com de la traducció dels autors moderns catalans a l'anglès com a contribució a la tradició literària compartida. L'acte ha estat moderat per l'editora i periodista Rosie Goldsmith.

El dolor per la pèrdua, l'amor i la vida han centrat la trobada entre la premiada autora catalana Marta Orriols, que Pushkin Press ha traduït a l'anglès i que ha venut els drets a una quinzena de països, amb l'exitós escriptor Max Porter, premiat per l'obra 'Grief is the thing with feathers', que es pot llegir en més de vint llengües diferents, i autor també de 'Lanny and The Death of Francis Bacon', en una trobada presidida pel traductor, escriptor i editor Daniel Hahn.

En declaracions a l'ACN, l'autora d''Aprendre a parlar amb les plantes' creu que el que ha fet connectar la seva novel·la amb el públic és que parla de sentiments "universals". "Cada pèrdua és única però l'experiència és compartida per a molts. Els sentiments es poden entendre més enllà de qualsevol context nacional", precisa. En aquest sentit, creu que la salut de la literatura catalana és bona i equiparable a qualsevol altre estàndard. "Hi ha diversitat d'autors, estils i molta qualitat per trobar lectors diferents", opina.

El professor, filòsof i assagista Josep Maria Esquirol, autor de 'La resistència íntima' –traduït també a l'anglès per Fum d'Estampa- ha culminat el tercer dels actes previstos aquest dimarts en el marc del focus 'Books in Catalan', a la Fira del Llibre de Londres, amb una conversa amb l'escriptora Jay Griffiths, autora de l'obra 'Wild: An Elemental Journey, Pip Pip and Why Rebel'. Durant l'acte, han parlat del temps i del significat de l'experiència en l'actualitat. Per Esquirol, en la literatura anglesa domina el "pensament analític, el caràcter aparentment científic i més sistemàtic", un tret que es diferencia de la proposta literària catalana. "Els meus llibres tenen un caràcter més existencial, vital, fins i tot passional, i no imperen en la literatura catalana les obres d'aquest estil", exposa el professor i assagista.

Per Esquirol, l'aportació catalana retrata la vida "més a prop d'allò concret i de les experiències vitals fondes", no tant de l'abstracció britànica. Per això, creu que el "sentit comú, tocant de peus a terra i amb un sentit de la vida lligat a les coses minúscules però significatives" és un tret diferencial de les propostes catalanes.

Una oportunitat "estratègica" d'obrir mercats

En declaracions a l'ACN durant la inauguració de la fira, el director de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, ha qualificat "d'oportunitat estratègica" la possibilitat d'entrar al mercat anglosaxó, un primer pas per establir una " conversa" amb la cultura global. "Ens obre moltíssimes portes, l'anglosaxó és un món complicat i aspirem a multiplicar les traduccions de les editorials angleses i nord-americanes", ha precisat.

En una línia similar s'ha expressat el director de l'ICEC, Miquel Curanta, que reconeix que la literatura catalana encara té "marge de creixement" quant a les traduccions anglosaxones. Per això, destaca la importància de "desembarcar-hi per obrir nous mercats". "Tenim unes de les indústries editorials més potents del món, que hi hagi mercats on encara no hi som amb una presència tan important com a Llatinoamèrica indica l'espai de creixement que encara tenim", augura.

Guasch enceta la presència catalana

L'escriptor Pol Guasch, que arriba al certamen amb la traducció de la seva premiada 'Napalm al cor' (Anagrama), va ser el responsable d'encetar la presència catalana a la London Book Fair amb un acte dilluns al vespre. En declaracions a l'Agència, espera que el púbic anglès rebi la proposta literària com un fil per comprendre la "complexitat del moment". "Espero q serveixi per posar rastres i paraules a una cosa que s'acaba", reflexiona.