L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i els germans i germanes Sitjes Suaña -Neus, Arcadi i Magalí- van signar ahir un contracte de cessió gratuïta dels fons documental del seu pare, l’historiador i advocat Xavier Sitjes Molins, que va morir el gener de l’any passat. El fons ingressa a l’Arxiu Comarcal del Bages per a la seva preservació i difusió. L’acte de signatura va comptar també amb l’assistència de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Anna Crespo Obiols; i del director de l’Arxiu Comarcal del Bages, Marc Torras Serra. Els treballs de Sitjes com a investigador, erudit i divulgador especialitzat en patrimoni medieval i barroc és un referent per a tots aquells que volen conèixer la història i les manifestacions artístiques del Bages. Precisament, els fons cedits comprenen llibres i opuscles d’història, art i arqueologia, de Manresa, el Bages i Catalunya; col·leccions de revistes d’història, arqueologia i art; material per a l’elaboració de llibres i estudis; plànols d’esglésies i castells del Bages i diapositives d’art i arqueologia de la comarca.