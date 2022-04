La vaga del gener del 1946 a la Fàbrica de Nova de Manresa, la més gran de la ciutat, es considera la primera vaga important en època de Franco. Després de la protesta, les obreres van aconseguir que l'empresa no els descomptés del sou les hores que no havien pogut treballar per culpa de les aturades elèctriques i també un augment de 45 pessetes al mes.

Ara, l'associació Memòria i Història de Manresa ha descobert que, abans d'aquesta vaga, al juny del 45, se'n va produir una altra a la mateixa fàbrica. Les treballadores la van fer per aconseguir un plus salarial. "Va ser un precedent que va facilitar que l'any 1946 hi hagués l'altra, però d'aquesta no en parlen els llibres d'història", explica Carme Botifoll, de l'associació.