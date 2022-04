El Konvent del Cal Rosal programa una segona edició del festival de circ Kontrast, de la mà de la companyia My!Laika i el seu projecte de circ itinerant, la carpa Side-Kunst Cirque. El certamen, l’objectiu del qual és acostar el circ contemporani al Berguedà promovent la descentralització dels grans nuclis urbans, creix en volum de programació i diversitat d’espais i propostes. Com, per primer cop, una exposició al voltant del circ: Col·lecció de curiositats 0.1, de Maria Solà. Entre les propostes destaca l’espectacle Rouge Nord, de la companyia francesa Cirque Pardi!, inèdit a Catalunya i que ofereix una proposta de carrer de gran format. El certamen es farà del 15 al 24 d’abril en espais del Konvent i el nucli de Cal Rosal.

Kontrast prové del mot italià Contrasti, el nom que els circenses italians utilitzen de fa generacions per denominar els artistes que no procedeixen de famílies de circ tradicionals. Enguany, les companyies i grups musicals que passaran pel festival seran My! Laika, Cirque Pardi!, Sacekripa Los Putos Makinas, La Chinche Negra, Atonita cie, Muovipussi, Deadwood, JUR, Fratelli La Strada, Intrepidus, Derek Van Der Buckle & Carmen Muñoz, Phonophobia i els djs Bassphilia i Sebastian Dali (Fusion Crew).

Les entrades es poden adquirir a través del mail konventreserva@gmail.com i als establiments Corpus (Berga), Victòria Vins (Gironella) i Casa Enfruns (Cal Rosal). Els abonaments per dia només a través del correu electrònic.