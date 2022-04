Sílvia Pérez Cruz actuarà aquest dissabte 9 d’abril a les 20h a la Sala Gran del Teatre Kursaal, en el marc del projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a la ciutat. El teatre presentarà un aspecte magnífic per rebre la cantant de Palafrugell. Les darreres entrades que queden es poden adquirir a un preu de 25 euros a través de les pàgines web de manresa2022.cat i de kursaal.cat.

En aquest concert, l’artista presentarà el seu darrer treball discogràfic, ‘Farsa (gènere impossible)’, un àlbum principalment integrat per noves composicions creades en diàleg amb d’altres disciplines artístiques com el teatre, la dansa, el cine, la poesia o la pintura. L'àlbum es va gravar durant el 2019 i 2020 i respon a la inquietud de l'artista en relació a la dualitat del que es mostra i el que realment som, per com sobreviu la fragilitat de l’interior, d’allò íntim, en aquests temps en què la superfície és tan destructora, que allò que es que es veu es pot arribar a confondre amb el que s’escolta.

En aquest concert, Sílvia Pérez Cruz estarà acompanyada per la Farsa Circus Band, formada per grandiosos músics de la seva generació amb els quals Sílvia Pérez Cruz es retroba després de molts anys i camins propis d’investigació i amor a la música: Marco Mezquida al piano i teclats, Aleix Tobias a la percussió, Publio Delgado i Alfred Artigas a les guitarres, Bori Albero al contrabaix i Carlos Montfort al violí.

Un programa d’actes transversal amb més de 100 activitats

El concert de Sílvia Pérez Cruz forma part d’un programa que conté més de 40 accions i 100 activitats i que està distribuït en set eixos temàtics: Espiritualitat i Pensament; De Manresa al Món; Educació; Cultura i Art; Música i Festa; Joventut, i Esport. Destaca el fòrum internacional de debat interreligiós —que abordarà el canvi climàtic des de la mirada jove— i les accions que enforteixen la connexió entre el País Basc i Catalunya, inici i final del Camí Ignasià. També les actuacions culturals i musicals, amb Love of Lesbian, la cantant israeliana Noa, l’Orfeón Donostiarra, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Carles Cases, Manel Camp o Jordi Savall, entre molts altres. El programa sencer es pot descobrir a www.manresa202 2.cat.

L’organització està liderada per l’Ajuntament de Manresa i l’Oficina Tècnica de Manresa 2022, que compten amb un bon nombre d’institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual que s’han implicat en el projecte, en especial la Fundació La Caixa, essent el patrocinador principal, i AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d’assegurances Pujol com a patrocinadors globals del projecte.

De Manresa al món

Manresa 2022 commemora els 500 anys de l’arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d’un any a la ciutat, s’hi va inspirar per a escriure els ‘Exercicis Espirituals’ i hi va tenir una experiència reveladora, que va marcar la seva vida i el va dur a fundar la Companyia de Jesús. Per això, Manresa és considerada ciutat bressol de l’orde jesuïta. Tant és així que molts centres jesuïtes arreu del món duen el nom de Manresa. La commemoració —de relleu mundial— permet reivindicar i potenciar el llegat patrimonial de Manresa i consolidar el seu paper com a final del Camí Ignasià.