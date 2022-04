Les treballadores de la fàbrica Nova de Manresa va impulsar el juny del 1945 una vaga que, fins ara, no ha sortit als llibres d'història. Precursora, set mesos abans de la històrica vaga del gener de 1946, que apareix a la major part de la historiografia del moviment obrer antifranquista com a la primera vaga important del franquisme, l'aturada d'hores que les obreres i obrers van protagonitzar els dies 28 i 30 de juny del 1945 per reclamar un plus salarial s'ha descobert ara gràcies a un expedient judicial guardat a l'Arxiu Comarcal del Bages. La recerca, realitzada per l’Associació Memòria i Història de Manresa, incorpora també els noms i cognoms dels treballadors i treballadores que la Fàbrica Bertrand i Serra tenia els anys 1945 i 1946 i ha estat realitzada per Carme Botifoll, que juntament amb Joaquim Aloy han creat un nou web que ja es pot consultar a Memoria.cat: "Les vagues de 1945 i 1946 a la Fàbrica Nova de Manresa". La investigació, a més, planteja la hipòtesi que aquesta vaga ara descoberta hauria provocat la dimissió de l’alcalde Josep Montardit. El sumari, provinent del jutjat d'instrucció de Manresa, el va trobar, remenant i per casualitat (les caixes no estan inventariades), Carme Botifoll el 20 d'octubre de l'any passat. Avui, la descoberta, que implica reescriure una part de la història de la Fàbrica Nova però també de la història política de la ciutat, s'ha presentat públicament pels historiadors en el mateix escenari de la vaga en un acte que ha tingut la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia.

D'aquesta vaga dels treballadors i de les treballadores de la Fàbrica Nova de Manresa, que era absolutament desconeguda (el diari falangista Manresa, l’únic mitjà de comunicació imprès que aleshores hi havia a la ciutat, no va publicar ni una sola ratlla sobre la vaga), no s'hagués pogut trobar cap expedient abans del 2015 perquè la documentació judicial només es pot consultar quan han passat 70 anys i, com explica Botifoll, la major part de les publicacions sobre la Fàbrica Nova són anteriors al 2015. De fet, ella és la única persona que ha consultat aquests expedients judicials en aquests darrers set anys. La vaga del juny de 1945 va ser motivada perquè els contramestres i altres treballadors amb càrrecs de categoria similar havien rebut "un plus por vida cara”. Aquest augment afectava només els homes, i les obreres van reclamar a l’empresa el mateix plus per a tots els treballadors i treballadores de la fàbrica. Aquesta vaga desconeguda fins ara és 7 mesos anterior a la vaga del gener de 1946, però també als boicots que van tenir lloc a la mateixa fàbrica el 15 i el 19 de desembre de 1945. Aquests dos intents de vaga van ser motivats, també, perquè les obreres reivindicaven un augment del salari.

La vaga del juny de 1945 va ser de les primeres del règim franquista, si bé no va ser la primera que es va portar a terme a l’Estat ni a Catalunya, ja que n’hi ha alguna altra de documentada entre els anys 1940-1944. La seva importància, rau, apuntava Aloy, en el fet de ser la primera vaga a Manresa i s'ha d'entendre, tot i no ser "comparable amb la durada, extensió i significació" a la del 46, com a "llavor" del que passaria set mesos més tard. Però no només. Segons la hipòtesi dels historiadors manresans, la vaga del 1945 va tenir una primera conseqüència política: la dimissió, el 5 de juliol, de l'alcalde de Manresa, Josep Montardit, que cessava 5 dies després de la finalització de la vaga. Montardit, quan el Delegat Sindical Comarcal li va comunicar per telèfon que hi havia vaga a la Fàbrica Nova, no va fer res: “no habiendo alteración de orden público no tenia por qué tomar cartas al asunto”. Cinc dies després de la vaga i tres dies després que rebés al seu despatx al cap de la Comissaria de Policia Gubernativa, plegava. Com explica Aloy, "s’ha arribat a publicar que l’alcalde Montardit havia estat cessat, sobretot, com a conseqüència de la vaga de la Fàbrica Nova del gener de 1946, cosa que era del tot impossible perquè l’alcalde plega abans, el juliol de 1945". Potser la vaga va accelerar el relleu potser el va motivar. No es pot "assegurar" però és una hipòtesi. Joan Prat Pons prenia possessió de l’alcaldia de Manresa el 6 de juliol.

2.145 treballadores i treballadors els anys 1945 i 1946

La investigació incorpora també els noms i cognoms dels treballadors i treballadores que la Fàbrica Bertrand i Serra tenia els anys 1945 i 1946, un total de 2.145 dels quals 1.745 eren dones (el 81 %) i 403 homes (el 19 %) de l’empresa Bertrand i Serra (Fàbrica del Remei, Fàbrica Nova i Fàbrica del Guix). Una informació, també inèdita, que sorgeix del creuament de dades de dues fonts oficials diferents i que permet, a través d'un cercador, buscar els noms desitjats. Tanmateix, s’estima que la població laboral era superior a aquesta xifra, ja que és conegut que hi havia infants, noies i nois que hi treballaven il·legalment, els noms dels quals no apareixien a la documentació oficial. La nova web complementa la informació de 1945 amb un mapa dels domicilis dels treballadors/es, un requadre del nombre de treballadors/es distribuïts per sexes, per torns i per seccions i notícies del diari Manresa d’aquells dies.

Finalment, la web proporciona un requadre amb xifres de grups familiars dels treballadors i treballadores de les fàbriques i una explicació dels sous aproximats que cobraven durant aquells anys. Uns 340 grups familiars, aproximadament, treballaven a la Fàbrica Bertrand i Serra. Dels 2.145 treballadors, 891 com a mínim tenien familiars treballant a la mateixa fàbrica, la qual cosa significava més d’un 41%. Segons el buidatge de dades fet pels investigadors, hi havia 297 grups de dos o més germans treballant a la mateixa empresa; 49 matrimonis confirmats. i 89 treballadors eren pares o mares que tenien un o més fills treballant a la mateixa empresa. La web també inclou una cinquantena de fotografies de la Fàbrica Nova, un llistat de les primeres vagues obreres del franquisme i una àmplia bibliografia.

Juny del 1945: Una vaga de braços caiguts iniciada per les treballadores

Com expliquen els historiadors a la web, la vaga la van iniciar les treballadores del segon torn, el dia 28 de juny de 1945; i la van continuar, el dia 30 de juny, les treballadores del primer torn, com a mostra de solidaritat. El dia 29 era Sant Pere i, per tant, era dia festiu. La vaga es va portar a terme, com a mesura de pressió, el mateix dia que hi havia una reunió del sindicat corresponent, el delegat de Treball de Barcelona i els enllaços sindicals, per resoldre la petició de les obreres.

Segons l’empresa, aquesta no podia accedir a la demanda de les obreres perquè per un Decret del 31 de març de 1944 un augment de salaris que afectés la totalitat de treballadors d’una branca de producció d’una localitat només podia ser aprovada pel Ministerio de Trabajo.

La vaga va començar a les 8 del vespre del dia 28 de juny, després de la mitja hora per sopar que tenien els treballadors i les treballadores, entre 2/4 de 8 i 2/4 de 9 del vespre. Es va fer a la secció de la filatura i a la de teixits, on les treballadores van aturar les màquines. Va ser una vaga de braços caiguts. Malgrat els intents del director de la fàbrica, Fèlix Busquets Oliva, perquè les treballadores tornessin a engegar les màquines, la vaga es va estendre a tota la fàbrica i es va mantenir fins que es va acabar el torn.

Aleshores el director de la fàbrica va informar de la vaga al Delegado Sindical Comarcal, i aquest, al seu torn, ho va comunicar telefònicament a l’alcalde, que aleshores era Josep Montardit. L’alcalde -segons s’explica al document judicial- li va respondre que “no habiendo alteración de orden público no tenia por qué tomar cartas al asunto”.

A les 6 del matí del dia 30 de juny, les treballadores de la fàbrica, excepte les seccions de batanatge i cardatge, van continuar la vaga en solidaritat amb el segon torn. El director i els enllaços sindicals van dir al personal en vaga que la petició de les treballadores ja s’havia resolt favorablement, però la vaga va continuar fins a 2/4 de 9 del matí perquè les treballadores volien saber amb exactitud les condicions de l’acord. La vaga va ser pacífica i sense cap incident. La petició de les treballadores de poder cobrar “un plus de vida cara” es va resoldre favorablement a favor de les obreres. L’Audiència Provincial de Barcelona, el 2 de gener de 1946, va dictar un sobreseïment provisional del sumari, qualificat ara com a “Desórdenes”, i es va procedir a l’arxivament del cas. Uns dies més tard, però, el 27 de gener del 1946 començaria la gran vaga.

El sumari judicial sobre la vaga del 1945 el va instruir el Jutge de Primera Instància, Fermín Sanz Villuendas. En aquest expedient, que es va iniciar el dia 5 de juliol de 1945, hi trobem un informe de la Guàrdia Civil que parla de “las obreras que se declararon en huelga de brazos caídos” i un altre de la policia que fa constar que “fué solamente el elemento femenino el que originó el incidente”. Finalment, la interlocutòria del jutge instructor conclou que la vaga fou promoguda pel “personal femenino”. Les forces repressives de l’Estat van intentar de seguida trobar els autors i les autores materials que havien promogut la vaga, però no ho van aconseguir. Sí que van detenir i empresonar durant uns dies un treballador, Tomàs Julià Álvarez que van deixar en llibertat el 9 de juliol. Però, com apunta Aloy, en el sumari judicial sobre la vaga de 1945, es percep clarament l’obsessió existent per intentar saber si havia estat una vaga estrictament econòmica o també tenia alguna motivació política: "La resposta de les forces policials va ser que la vaga no fou política"