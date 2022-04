L’actor igualadí Biel Rossell té 17 anys (en farà 18 al juny) i ja acumula una pel·lícula (La vida sense la Sara Amat), una sèrie (Cucut, que s’emet actualment a TV3) i una obra de teatre (Quanta, quanta guerra...). Però és que, a més, aquest muntatge, la primera adaptació teatral de l’última novel·la que va escriure Mercè Rodoreda, l’ha impulsat ell mateix després d’endinsar-se en la dramatúrgia, que va completar amb Pep Farrés, de la companyia igualadina Farrés Brothers. En parla amb entusiasme, i confessa que «ens fa molt feliços la bona rebuda»: ja n’han fet una vintena de bolos i, després de passar per la recent Mostra d’Igualada, esperen allargar encara més la gira, que avui (19 h) farà parada a la Sala Petita del Kursaal de Manresa.

D’on sorgeix Quanta, quanta guerra...?

De l’anhel de voler fer teatre, que és on he mamat més part de la meva vida, perquè el meu pare treballa al teatre Ateneu. I de voler explicar alguna cosa. El meu germà Martí va arribar amb la novel·la de la Rodoreda, que va sobre un jove de 15 anys, i em va interessar. Llavors va venir el confinament, i primer en vaig fer una buidada. Quan vaig veure quins eren els capítols bonics per explicar ja em vaig posar en contacte amb el Pep.

Li calia un director. Diu que ell era el primer de la llista?

Havia vist molt del que ha fet i per mi és una ment creativa, amb un sentit escènic espectacular. I vam acabar de construir la dramatúrgia, afegint llenguatges sense paraules, i vam veure clar que el Biel Serena havia de fer la música, i el Pep el va animar a sortir també a escena. També és un jove motivat com nosaltres: està estudiant sonologia i a escena construeix un univers sonor, amb veus i sons pregravats. El meu germà Martí es va encarregar de la producció i agraïm eternament als Farrés Brothers que ens donés un paraigües legal, perquè vam començar sense diners. I vam anar construint un equip de luxe: vestuari, titelles, escenografia...

Per què tenia necessitat de parlar dels joves?

Amb el Martí dèiem que en els espectacles sempre s’estigmatitza la imatge dels joves: skate, gorra, paraules de llenguatge no normatiu... Però som més que això. I aquest espectacle va de la maldat, de l’amor, de la idea del viatge, de descobrir món... i creiem que és una altra manera d’explicar el mateix i, de moment, als joves no els tira enrera. No han d’estar pendents que l’obra surti als exàmens, i diu paraules que parlen d’ells i que va escriure Rodoreda i, per tant, són molt millors que altres.

Coneixia l’obra de Rodoreda?

No havia llegit res, i ostres! em va saber greu i tot. S’havia adaptat La plaça del Diamant, La mort i la primavera, Mirall trencat... i pensàvem que no podia ser que fos la primera versió teatral de Quanta, quanta guerra... Molta gent ens diu que no coneixia l’obra i és una manera d’obrir portes a una nova lectura.

Què aporta la història de l’Adrià Guinart?

És una idea universal. De fet, podríem explicar Ulisses: la idea de volar del niu. Quan a casa tot ens acorrala, a fora tot és millor, més divertit, mai trobes a faltar el que tens. No és una història de la guerra civil, que potser s’intueix. L’Adrià no dispara mai.

Precisament ara la guerra ens és molt present.

Per l’Adrià, la guerra és un somni molt millor del que acaba trobant: comença a caminar, a trobar gent, però cada cop el món es va tornant més fosc, més dur... i al final pren la decisió de tornar a casa. Fa un creixement intern. La guerra és molt present, però l’obra va dels valors universals. Cadascú pot interpretar què és la guerra en l’obra.

Va estrenar-se al cine amb La vida sense la Sara Amat (Laura Jou, 2019), basada en la novel·la de Pep Puig. I ara s’emet la sèrie Cucut a TV3, que n’és la continuació. Què ha suposat reprendre el personatge del Pep, el noi enamorat de la Sara?

Quan es va estrenar la pel·lícula ja deien que volien que fos una sèrie. L’Isona [Passola, la productora] ho tenia molt clar. Nosaltres, al principi, no hi creiem massa. Finalment va arribar i es va haver de fer un salt temporal, perquè tant la Maria [Morera, que interpreta la Sara] com jo havíem crescut. Va ser molt interessant tornar a treballar amb la Laura Jou, i ara amb Fernando Trullols, i amb uns personatges que ja coneixem molt. I si amb la sèrie, que no deixa de tenir molta audiència, la gent coneix la feina i és una porta perquè vinguin a veure Quanta, quanta guerra... sempre és un punt a favor.