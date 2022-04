Fujiko A. Fujio, cocreador de Doraemon, ha mort aquest dijous 7 d'abril a casa seva a Kawasaki, al sud de Tokio. El japonès, el nom real del qual era Motoo Abiko, tenia 88 anys, i va començar a treballar en el famós manga el 1970.

Segons informa el portal TBS News, la policia japonesa va rebre una trucada sobre una persona que s'havia desplomat al voltant de 3/4 de 9 del matí. Quan van arribar al domicili, Fujiok A. Fujio ja havia mort. La causa de la mort encara no ha estat determinada.

Fujiko A. Fujio és especialment conegut per haver creat el manga Doraemon junt amb el seu company Fujiko F. Fujio, pseudònim de Hiroshi Fujimoto, mort el 1996 a causa d'un càncer. Els dos van treballar en aquest i altres projectes amb el nom de Fujiko Fujio des de principis dels 50 fins al 1987, que es van separar.

A més de Doraemon, Fujiko A. Fujio també va treballar en altres mangues, sobretot al Japó, com l'Hattori el Ninja o Kaibutsu-kun (My little monster)