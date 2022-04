Torna la Festa del Cinema que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de maig amb el lema ‘Celebremos el cine’. Durant aquests tres dies es podrà gaudir de totes les pel·lícules de la cartellera a 3,5 euros per entrada.

Els espectadors es podran acreditar a través del web de la iniciativa fiestadelcine.com i les entrades es posaran a la venta anticipadament des del 2 de maig per Internet. Feia més de dos anys que la festa no se celebrarà per la pandèmia de la covid-19.