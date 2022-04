L’Institut Ramon Llull va atorgar el 2021 més de 150 subvencions per traduir obres de literatura catalana a 25 llengües diferents. El primer idioma de traducció és el castellà, seguit de prop pel francès i l’italià. Just després hi ha l’anglès, idioma del qual es tradueixen una vintena de títols cada any. La xifra es vol incrementar substancialment els propers cinc anys, especialment després de la presència catalana a la London Book Fair. Així, entre els títols de ficció escrits en llengua catalana que es traduiran properament a l’anglès hi ha Cavalls salvatges, l’obra referencial del berguedà Jordi Cussà (Wild horses, Fum d’Estampa Press), el juliol; Boulder (And Other Stories), d’Eva Baltasar, a l’agost; Napalm to the heart (Faber), de Pol Guasch, el 2024; The garden of the seven twilights’ (Deep Vellum), de Miquel de Palol, aquest any; o Wenling’s Place (Héloïse Press), de Gemma Ruiz, el 2023, entre una desena més.