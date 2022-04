El Conservatori Municipal de Música de Manresa celebrarà diumenge, a la sala petita del Teatre Kursaal, el concert dels Joves Talents 2022. D’aquesta manera, estudiants destacats del centre tenen l’oportunitat de tocar en un escenari més enllà de les aules i les dependències pròpies del Conservatori manresà.

El concert és el premi del concurs de caire intern que se celebra al centre manresà des de fa anys per donar relleu al treball, l’esforç i el talent d’alguns dels joves estudiants de música. Cada curs hi poden prendre part alumnes de qualsevol nivell d’estudis, que toquin un instrument o siguin part d’un grup de cambra.

En la darrera edició del certamen es van presentar 27 alumnes i se’n van seleccionar 15 pel concert que se celebrarà el diumenge al Kursaal. Els joves talents són: Joan Ferrer (cant i piano), Anna Casafont (violoncel), Arnau Prat (trompeta), Ainhoa Díez (piano), Miranda Aguilera, Magalí Torras, Daniel Picón i Aniol Cirera (quartet de corda), Edith Cuberta (flauta travessera; amb Pep Pérez al piano), Matthew Hopkins (piano), Aniol Cirera (violoncel), Cassià Bataller (bombardí), Jan Armadans (violí), Gerard Romeu (piano) i Gina Dalmau (cant i piano). Lluïsa Vinyes farà l’acompanyament al piano. En el repertori hi haurà des de temes de compositors clàssics com Beethoven i Liszt fins a peces de The Jackson Five.