Una cinquantena persones de han assistit a la presentació del llibre de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat Josep Rull, "1 dia d'octubre i 2 poemes. Quan l'esperança venç la por" que s'ha fet aquest divendres a la plaça Lluís Companys de Manresa. Rull ha compartit amb el públic que, al llibre, relata la seva l'experiència des de l'1-O fins que va rebre la sentència que va condemnar-lo a 10 anys i 6 mesos de presó per delictes de sedició i malversació. L'exconseller va complir amb la seva condemna al Centre Penitenciari de Lledoners.

La presentació ha anat a càrrec de Joan Porras, també conegut com a Joan Bona Nit. Durant el seu pas per la ciutat Rull ha explicat que ha escrit el llibre pels seus fills. A banda, ha destacat que ho ha fet en present per donar-li més intensitat a la lectura.

Durant la seva intervenció Rull ha explicat que va ser un error no declarar la independència el 3-O, moment en què l'estat estava bloquejat i els carrers, literalment, "eren nostres".