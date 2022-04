El 18 de febrer de 1990, el teatre Conservatori de Manresa acollia la representació de l’obra de Pitarra, La dida, amb l’actriu i locutora manresana Maria Matilde Almendros en el paper principal: la dona que per l’amor a la seva fillola aconsegueix l’impossible. Al seu costat, un bon elenc d’actors i actrius de la ciutat. Era un representació promoguda per la Comissió Divina Pastora per homenatjar Almendros pels seus cinquanta anys de carrera. Va ser la darrera obra que la manresana va interpretar a casa seva. I avui, una lectura dramatitzada de fragments de La dida, serà la que obri els actes de commemoració del centenari del naixement d’Almendros, que se celebrarà al llarg d’aquest 2022.

El 1990, La dida la dirigia Joan Torrens i entre els actors, el seu fill, Joan Torrens Vila; a la lectura d’avui, que anirà a càrrec d’actors vinculats al Grup de Teatre els Carlins de Manresa, la batuta la portarà la filla de Torrens, la directora i actriu Àngels Torrens, i entre els set actors i actrius que declamaran Pitarra, repetirà el seu germà (que el 1990 feia el paper de Joan) i participarà Joan Cot, «que va convèncer Maria Matilde Almendros de venir a Manresa», explica la directora. Una lectura i un elenc carregat de «simbolisme» que uneix «diferents generacions» i que es completa amb Ivan Padilla, Fina Tàpias, Maribel Montardit, Meritxell Costa i Imma Torrecillas, que prové dels tallers de teatre dels Carlins i del grup de Pastorets. Per a la lectura, d’uns 20 minuts, apunta la directora, ha seleccionat fragments, sobretot de l’inici, que permeten «veure quin serà el conflicte i l’aire dels personatges» i també del segon acte. Però, avisa Torrens, «no és fàcil el vers de Pitarra, no es pot llegir com si fos prosa». Solució? «Assajar i assajar per no caure en la cantarella» i aconseguir «combinar la cadència del vers amb el sentit de la frase». Avui, a l’escenari, els set actors i actrius se situaran al fons de l’escenari; al seu davant, tres faristols. La paraula («aquest vers fantàstic») en serà protagonista per recordar Almendros.