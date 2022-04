La periodista manresana Laura Serrat (1997) està convençuda que l’atmosfera que va convèncer un «foraster» com Sant Ignasi, ara fa 500 anys, de quedar-se en la ciutat de Manresa durant onze mesos, tenia molt a veure amb un «cel acollidor». Un cel que, cinc segles més tard, apunta, també desmenteix més sovint del que ens pensem «que Manresa és una ciutat on predomina el gris». Convençuda del contrari, Serrat, redactora d’aquest diari, signa Sota un cel acollidor. La Manresa Ignasiana, una publicació impulsada per l’Ajuntament de Manresa i ideada i concebuda per l’editor Ignasi Torras Pons (Edito), que conjuga la part literària creada per Serrat amb 62 fotografies relacionades amb estampes ignasianes d’Òscar Rodbag, Mercè Rial Santiago, Genís Sáez Molina, Toni Galera, i Ferran Faja. Per a l’autora, formada en periodisme i literatura i que s’estrena en el món editorial amb aquest llibre, la pretensió és «fer una redescoberta amb una mirada més subjectiva, més sensorial, d’aquesta Manresa ignasiana a través d’algú que hi viu» i que ha volgut trobar elements que solen passar desapercebuts. El llibre, editat en català, castellà i anglès per tal d’internacionalitzar la commemoració de l’Any Ignasià, es presenta dimarts.

L’encàrrec, que Serrat ha treballat colze a colze amb l’editor, el va rebre a principi de novembre de l’any passat i a suggeriment de Torras, el fil conductor de la publicació ha estat la paraula «inspirar». Com sant Ignasi es va inspirar en Manresa fa cinc segles i com l’autora ha fet en la seva ciutat, el 2022, per teixir, al llarg de tres capítols -Camí, Acollida i Llum- un relat pels espais reals i simbòlics que va trepitjar Loiola (la Seu, la Cova, sant Domènec...) amb la intenció de «captar les percepcions que transmeten avui dia aquests indrets i lligar-los amb el passat». Sota un cel acollidor, apunta Serrat, estableix un «diàleg total» entre imatges i paraules per resseguir les petjades del pelegrí. De fet, apunta, la publicació, «molt visual», pretén «allunyar-se de la típica guia de viatge» i incorpora com a element diferencial «trípics desplegables» d’algunes imatges. Ella, per fer els textos, va buscar aquesta inspiració en les fotografies i sobre el terreny, recorrent l’últim tram del Camí Ignasià, entre Montserrat i Manresa. I ha descobert el seu propi espai «ignasià»: la imatge de Manresa des de la torre de Santa Caterina. No és la ciutat de fa 500 anys però... inspira. La presentació del llibre es farà dimarts a l’Espai Manresa 1522 L’Espai Manresa 1522 acollirà dimarts (19 h) la presentació del llibre amb la presència de l’autora, Laura Serrat, de l’editor Ignasi Torras acompanyats de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i del regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué, responsable del projecte Manresa 2022. L’entrada a la presentació és lliure, tot i que es recomana reservar plaça a través de la web www.manresa2022.cat. Sota un cel acollidor s’afegeix a les darreres publicacions impulsades per l’efemèride: Viatge per la Catalunya Ignasiana, de Josep Alert Puig, i Joseph Beuys, Manresa. Una geografia espiritual, de Pilar Parcerisas.