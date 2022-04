Fa més de vint anys que l’escultora manresana Àngels Freixanet va iniciar una col·lecció de peces escultòriques de llibres i prestatgeries. I ja no l’ha abandonat mai. És, segurament, una de la part de la seva obra més icònica, la que més la defineix. Gran lectora i envoltada de familiars i amics «que escriuen», ella els crea. Amb ferro reciclat, deixat rovellar, treballats amb detalls de fusta i dotats de pinzellades de blaus, vermells o verds, colors «per fer volar l’escultura». Si «en una biblioteca trobem llibres de tots colors», en la seva obra, també. Durant la pandèmia, va començar una sèrie de miniatures de llibres amb paper de gravat amb detalls de ferro i color i amb paraules que li suggerien els dies de tancament. I n’ha continuat fent, de llibres i de prestatgeries. Per encàrrec i per plaer. Un homenatge a la lectura que s’exposarà, precisament, a la llibreria Parcir de Manresa.

Llibres integrats és el títol d’una mostra que s’inaugurarà dilluns (19 h) i que es podrà visitar fins a final de maig. Freixanet portarà a la llibreria manresana 18 peces, cinc prestatgeries plenes de volums literaris de ferro (la més gran presidirà l’entrada de l’establiment) i treze llibres escultòrics de mida mitjana. «Els repartirem per tot arreu». Com els mateixos llibres. No és el primer cop que Freixanet exposa en una llibreria. Ho va fer a l’antiga Bertrand de Barcelona i a la Blanquerna de Madrid però en les sales adjacents de les llibreries. Ara no. Ara, les obres «conviuran» directament amb els llibres, en el mateix espai. I que la mostra es presenti pràcticament coincidint amb Sant Jordi «encara és més preceptiu». La idea va sorgir d’un amic comú entre el llibreter Antoni Daura i l’escultora manresana: «En un parell de mesos ho hem tirat endavant: ell tenia la llibreria i jo, l’obra. Per temàtica i pel moment, tot encaixava».

Visual però també tàctil

La peça més antiga de Llibres integrats és, explica Freixanet, del 2010; les darreres, del 2021. Ahir, l’obra ja estava embalada i preparada per traslladar-la a la llibreria on, avui, començarà la preparació del muntatge: «Es tracta que llibres i escultures convisquin, que no es facin nosa, que dialoguin», apunta. L’escultora que sempre atorga una segona o tercera vida al ferro, explica que, com els llibres, les seves peces, a part de contemplar-les, s’han de «poder tocar». M’agrada que els visitants toquin les escultures que jo creo amb les meves mans. Hi ha una energia que es trasllada, com quan obrim i passem les pàgines d’un llibre». A més, assegura, «el tacte del ferro és meravellós». Encara que sigui fred?. «Fred? De fred, res de res».