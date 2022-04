Entre gintònics a l’hotel Vela, i Pas a pas, com expliquen les seves cançons, el trio manresà va compondre el seu segon àlbum «Projecte M», que ahir va captivar la Sala Petita del Kursaal, amb entrades pràcticament exhaurides. Després de Va per tu estrenat el 2019 i d’un any i mig de descans, Entre d’altres tornava als escenaris per presentar nou temes que configuren la nova proposta que la banda portarà aquest 2022 als escenaris. Irònicament, La mort del cantautor va ser el tret de sortida d’un concert que suposava un renaixement de la banda, superat amb èxit.

El grup, format per Marc Estiarte a la veu i la guitarra, Carles Serra a la veu i la percussió i Albert Santcristòfol al baix i al teclat, va demostrar al llarg de noranta minuts una nova versió més madura tant musicalment com escènicament d’una proposta musical creada el 2017 i que havia tingut una primera empenta després de guanyar el 2018 el concurs manresà Llumplugged. I és que l’evolució del grup no només es va reflectir en l’èxit dels seus temes, sinó també en la seva proposta escènica, càlida i acollidora, creada amb molt encert pel negoci manresà La llum de l’Obac. Una proposta consolidada amb la incorporació de la bateria, que va suposar l’estrena de Marina Lluch a la banda com a nova component que els acompanyarà en propers concerts de la gira del disc. Al llarg de la tarda, els bagencs van anar guanyant-se la confiança del públic gràcies a la informalitat i naturalitat que van desprendre en tot moment amb els seus temes majoritàriament en català que s’endinsen a buscar noves sonoritats. El públic de la Sala Petita va acompanyar la banda cantant algunes cançons de l’antic disc, com Paso a Paso i Ojos de Palmera i, fins i tot, en alguns dels temes més alegres de Projecte M, com Flor de l’ametller. Però indubtablement el públic es va entregar amb l’últim tema del primer àlbum que va tancar el concert, Gintònic, en què es va posar dempeus i va cantar la cançó a ple pulmó.