S’acaba el concert. Ella canta, plena de ritme, les últimes frases «al compás del tamboril», i ells l’acompanyen amb exquisida harmonia des dels instruments, com van fer les dues hores de concert. I en acabar la música, reneix l’aplaudiment. I creix més, i s’aixequen les primeres persones del públic, i immediatament, com una onada, tota la sala dempeus. Llarg aplaudiment. D’aquells de les grans nits del Kursaal de Manresa. Sílvia Pérez Cruz, amb el seu grup de músics excel·lents (Marco Mezquida, piano i teclats; Aleix Tobias, percussió; Mario Mas, guitarra; Bori Albero, contrabaix i Carlos Montfort, violí), va portar ahir a Manresa, l’espectacle Farsa. Un concert de creació, adequat per a la Manresa 2022. El Kursaal, ple de gom a gom, va gaudir com mai des de l’inici, amb cançons com Plumita i Todas las madres del mundo. Va dir la cantant que cuidéssim la bellesa i el treball en equip. I el concert va ser un bell conjunt de treball d’equip, des de la proposta a l’escenari fins a la comunió amb un públic totalment lliurat al talent de Sílvia Pérez Cruz.