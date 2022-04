Els amants de la novel·la històrica van tenir ahir l’oportunitat de gaudir d’una jornada cultural i lúdica amb autors de referència. La Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig, que es va poder tornar a celebrar després de dos anys de parèntesi per la covid, va ser molt concorreguda i va suscitar interès durant tot el matí.

Rafel Nadal, Glòria Sabaté, Jordi Nogués, Teresa Sagrera, Coia Valls, Martí Gironell, Maria Lluïsa Amorós i el berguedà Jaume Soler van ser els vuit participants d’aquesta quarta edició de la festa. Els escriptors van ser protagonistes de dues taules rodones per parlar de com es documenten a l’hora d’escriure novel·la històrica; i del paper de la dona com a protagonista de la novel·la històrica. Les taules rodones, amb la participació de quatre escriptors a cadascuna i moderades per Jordi Matilló, es van fer a l’espai La Sala amb més de cinquanta persones a cada sessió. L’Ajuntament de Puig-reig en feia una valoració molt positiva: «El format de taules rodones és amè, dinàmic, i funciona molt bé perquè els autors van més enllà, exposen experiències i anècdotes que no explicarien en una presentació de llibre», destacava Jesús Subirats, regidor de Cultura de Puig-reig. I afegia: «Es crea un clima molt atractiu per als autors i per al públic per conèixer com treballen, com es documenten...».

Un cop acabades les taules rodones, els assistents van poder conversar de forma distesa amb els autors i demanar-los que els firmessin exemplars. Els llibres es podien comprar en una parada conjunta de la Llibreria Vella i la Llibreria Montserrat de Puig-reig.

Segons Jesús Subirats, la proximitat i la interacció entre autor i lector que permet la Festa de la Novel·la Històrica «és un valor afegit que la gent agraeix molt». Un aspecte en què incidia també l’escriptor Rafel Nadal: «Actes com aquest serveixen perquè els lectors tinguin un contacte directe amb els autors, i també perquè els que no són tan lectors s’acostin al món dels llibres i de la cultura».

Enguany l’esdeveniment estrenava ubicació: totes les activitats es van fer a la plaça Nova i a l’espai polivalent La Sala, amb l’objectiu d’aprofitar l’equipament cultural i centralitzar tota la programació en un mateix espai.

A la plaça Nova, hi tenien parada l’associació animalista Petjades, que compta amb una important donació de llibres; l’editorial Dalmau, dedicada a llibres d’història; i l’Àmbit de Recerques del Berguedà, entitat editora de L’Erol i de publicacions sobre la història de la comarca. I també la parada conjunta de les llibreries de Puig-reig, que captava l’atenció de molts ciutadans perquè s’hi venien exclusivament llibres dels autors convidats. Obres de temàtica històrica, i també els contes de Martí Gironell a Un talp a l’antic Egipte i Un talp al meu jardí, que es van esgotar gràcies a l’explicació que Gironell va fer als nens i nenes. Va fer delir petits i grans, i els pares van optar per comprar el conte, a part de gaudir de les activitats i els tallers infantils que va organitzar la biblioteca. Un altre atractiu va ser la presència de l’Associació dels Templers, que a més oferia la possibilitat de fer visites al castell.

El programa d’actes d’ahir al matí es va completar amb l’entrega de premis del quart concurs de relats curts, que en aquesta edició va tenir la participació de 70 relats repartits en les categories d’infantil, juvenil i la d’adults.

Passejada dedicada a Miquel Martí i Pol

La colònia Vidal va ser l’escenari d’una passejada poètica que es va fer ahir a la tarda per commemorar l’obra La fàbrica de Miquel Martí i Pol, amb motiu del 50è aniversari de la seva publicació. Va anar a càrrec de Roser Rojas.